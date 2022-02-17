17 февраля 2022

В пермском городе заметили рысь. «Красивая кис-кис». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
Рысь заметили в одном из районов города Фото:

Жители Чайковского (Пермский край) стали замечать бегающую по городу рысь. Впечатлениями чайковцы делятся в группе «Подслушано Чайковский» во «ВКонтакте».

«Доброе утро! Слышала, что в Завокзальном лесу рысь видели», — пишет анонимный пользователь в одном из постов. Некоторые комментаторы отмечают, что видели дикую кошку, а кто-то даже опубликовал фото рыси, выбегающей на дорогу в Завокзальном районе города.

Некоторые пользователи отмечают, что этих зверей периодически видят на территории города. «На Волковском видели осенью», — отмечает комментатор. Кто-то пишет о безуспешной попытке поимки хищницы: «Я вчера за ней бегал, кто поймал ее?». Многие комментаторы отмечают красоту животного и от умиления пишут: «Красивая кис кис».

Рысь, перебегающая дорогу в районе Завокзальный в Чайковском

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Жители Чайковского (Пермский край) стали замечать бегающую по городу рысь. Впечатлениями чайковцы делятся в группе «Подслушано Чайковский» во «ВКонтакте». «Доброе утро! Слышала, что в Завокзальном лесу рысь видели», — пишет анонимный пользователь в одном из постов. Некоторые комментаторы отмечают, что видели дикую кошку, а кто-то даже опубликовал фото рыси, выбегающей на дорогу в Завокзальном районе города. Некоторые пользователи отмечают, что этих зверей периодически видят на территории города. «На Волковском видели осенью», — отмечает комментатор. Кто-то пишет о безуспешной попытке поимки хищницы: «Я вчера за ней бегал, кто поймал ее?». Многие комментаторы отмечают красоту животного и от умиления пишут: «Красивая кис кис».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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