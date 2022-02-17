Казаки готовят рейды после конфликта с южанами в Екатеринбурге

Казаки готовы рассмотреть идею выйти на рейды в Екатеринбурге, чтобы помочь найти мигрантов, нелегально находящихся на территории России. Об этом URA.RU рассказал начальник главного управления Федерации союза казаков по Уральско-Приволжскому округу генерал-майор Геннадий Ковалев.
«Я считаю, что полиции надо помогать [в поиске нелегальных мигрантов], проводить свои рейды», — рассказал Ковалев. Он отметил, что обсудит с коллегами из союза казаков возможность помочь правоохранительным органам.
Также Ковалев призвал строже относиться к преступлениям, совершенным мигрантами. В частности, на его взгляд, стоит выдворять тех, по чьему приглашению приехали мигранты, совершившие преступление.
Подростки-южане 11 февраля напали на двух женщин на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Все началось с конфликта в автобусе, из-за которого девушка попросила мать встретить ее на конечной остановке. Там южане избили обеих и скрылись. Полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемых, которыми оказались студенты колледжа. В дело вмешались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Следственного комитета России Александр Бастыркин.
Казаки готовы рассмотреть идею выйти на рейды в Екатеринбурге, чтобы помочь найти мигрантов, нелегально находящихся на территории России. Об этом URA.RU рассказал начальник главного управления Федерации союза казаков по Уральско-Приволжскому округу генерал-майор Геннадий Ковалев. «Я считаю, что полиции надо помогать [в поиске нелегальных мигрантов], проводить свои рейды», — рассказал Ковалев. Он отметил, что обсудит с коллегами из союза казаков возможность помочь правоохранительным органам. Также Ковалев призвал строже относиться к преступлениям, совершенным мигрантами. В частности, на его взгляд, стоит выдворять тех, по чьему приглашению приехали мигранты, совершившие преступление. Подростки-южане 11 февраля напали на двух женщин на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Все началось с конфликта в автобусе, из-за которого девушка попросила мать встретить ее на конечной остановке. Там южане избили обеих и скрылись. Полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемых, которыми оказались студенты колледжа. В дело вмешались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Следственного комитета России Александр Бастыркин.