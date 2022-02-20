В Пекине прошла зимняя Олимпиада Фото: Ксения Фикс © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

В Пекине состоялся шестнадцатый, заключительный день Олимпийских игр. Олимпийский комитет России за время Игр завоевал 32 медали. Российские хоккеисты сегодня выиграли серебро.

Знаменосцем на закрытии Олимпиады от России был лыжник Александр Большунов (ранее представлял Тюменскую область). Спортсмен получил три золотых медали в Пекине.

Медальный зачет

Олимпийский комитет России занимает девятую строчку в медальном зачете, обогнав Францию и Канаду. У сборной шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. По общему количеству медалей РФ заняла второе место и установила национальный рекорд по числу наград на зимних Играх.

Норвегия — 37 медалей (16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых); Германия — 27 медалей (12 золотых, 10 серебряных, 5 бронзовых); Китай — 15 медалей (9 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых); США — 25 медалей (8 золотых, 10 серебряных, 7 бронзовых); Нидерланды — 17 медалей (8 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых);

Соревнования за день

Хоккей

Спортсмены из России выиграли серебро, уступив в финале Финляндии. Игра завершилась со счетом 2:1. Для хоккеистов Финляндии награда стала первым золотом на Олимпиаде.

Лыжные гонки, женщины, масс-старт

Россиянки не выиграли медаль в масс-старте . Лыжница Татьяна Сорина могла завоевать бронзу, ее на четыре секунды обогнала финка. Первое место у Норвегии, а второе у США.

Горнолыжный спорт, смешанные командные соревнования

Австрия выиграла золото , Германия и Норвегия забрали серебро и бронзу. Россияне уступили Италии.

Бобслей, мужчины

Бобслеисты из России не получили медалей. Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин, Алексей Лаптев на седьмом месте, а Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев, Дмитрий Лопин на восьмом. Победила Германия, завоевав золото и серебро. На третьем месте Канада.

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