Экономисты рассказали о худшем сценарии для свердловских заводов

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Форум Информационное общество-2017.
Самым сильным ударом по производству Свердловской области станет запрет на ввоз в РФ промышленной микроэлектроники Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Самым серьезным ударом по свердловской промышленности станет запрет на поставку в РФ микроэлектроники. Такое мнение высказали свердловские экономисты в разговоре с корреспондентом URA.RU. Собеседники отметили, что при худшем развитии событий промышленность области может остановиться через два года.

«Самое страшное, что может случиться с производством не только на Урале, но и по всей России — запрет на поставку в РФ микроэлектроники, которая используется в тяжелой промышленности. Если они (другие страны, — прим.ред.) это дело продавят, то через 36 месяцев все, что завязано на электронике, будет мертво» — сообщил экономист Виталий Калугин.

Экономист Константин Селянин в разговоре с URA.RU уточнил, что логика санкций рассчитана на то, чтобы нанести максимальный ущерб стране. «У России микроэлектроника — действительно слабое место. Мы не обладаем нужным набором технологий», — уточнил он. Селянин считает, что если прекратятся поставки этих технологий и уже готовых изделий, то фактически это должно привести к деградации производства, либо к попыткам России заняться импортозамещением в этой отрасли.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Страны начали вводить санкции в отношении РФ. Ограничения коснулись пять банков, 11 юридических лиц. Также автоэксперты допустили уход европейских авто с российского рынка.

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Самым серьезным ударом по свердловской промышленности станет запрет на поставку в РФ микроэлектроники. Такое мнение высказали свердловские экономисты в разговоре с корреспондентом URA.RU. Собеседники отметили, что при худшем развитии событий промышленность области может остановиться через два года. «Самое страшное, что может случиться с производством не только на Урале, но и по всей России — запрет на поставку в РФ микроэлектроники, которая используется в тяжелой промышленности. Если они (другие страны, — прим.ред.) это дело продавят, то через 36 месяцев все, что завязано на электронике, будет мертво» — сообщил экономист Виталий Калугин. Экономист Константин Селянин в разговоре с URA.RU уточнил, что логика санкций рассчитана на то, чтобы нанести максимальный ущерб стране. «У России микроэлектроника — действительно слабое место. Мы не обладаем нужным набором технологий», — уточнил он. Селянин считает, что если прекратятся поставки этих технологий и уже готовых изделий, то фактически это должно привести к деградации производства, либо к попыткам России заняться импортозамещением в этой отрасли. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Страны начали вводить санкции в отношении РФ. Ограничения коснулись пять банков, 11 юридических лиц. Также автоэксперты допустили уход европейских авто с российского рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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