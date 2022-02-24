24 февраля 2022

Глава гуманитарного корпуса из ХМАО прибыл на Донбасс

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Клипарт. Сургут, логинов эдуард
Глава гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов на несколько дней приехал на Донбасс Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Глава гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов отправился на Донбасс с миротворческой миссией. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Логинов.

«Мы прибыли в Горловку вместе c руководителем штаба добровольцев Югры Светланой Басовой. У нас запланирована поездка в Донецк, мы хотим своими глазами увидеть, что происходит на Донбассе. Чтобы в перспективе возить сюда гуманитарную помощь. Считаю, что именно жители, которые остались здесь, нуждаются в помощи», — прокомментировал Логинов.

Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с жительницей поселка Зайцево из ДНР — Ириной. Она рассказала, что в последние несколько недель участились артобстрелы ее населенного пункта со стороны армии Украины. «В результате последних обстрелов у нас погибла женщина, дети остались без матери. Я хотела эвакуировать в Россию, но не успела. У нас составлялись списки, по планам я должна была уехать 25 февраля. Но сейчас границы уже закрыты», — сообщила жительница Зайцево.

Ранее URA.RU сообщало, что из Югры в Ростовскую области была отправлена первая партия гуманитарной помощи. В ее состав вошли продукты длительного хранения, крупы, гигиенические наборы, постельное белье, одежда, детские игрушки.

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Глава гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов отправился на Донбасс с миротворческой миссией. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Логинов. «Мы прибыли в Горловку вместе c руководителем штаба добровольцев Югры Светланой Басовой. У нас запланирована поездка в Донецк, мы хотим своими глазами увидеть, что происходит на Донбассе. Чтобы в перспективе возить сюда гуманитарную помощь. Считаю, что именно жители, которые остались здесь, нуждаются в помощи», — прокомментировал Логинов. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с жительницей поселка Зайцево из ДНР — Ириной. Она рассказала, что в последние несколько недель участились артобстрелы ее населенного пункта со стороны армии Украины. «В результате последних обстрелов у нас погибла женщина, дети остались без матери. Я хотела эвакуировать в Россию, но не успела. У нас составлялись списки, по планам я должна была уехать 25 февраля. Но сейчас границы уже закрыты», — сообщила жительница Зайцево. Ранее URA.RU сообщало, что из Югры в Ростовскую области была отправлена первая партия гуманитарной помощи. В ее состав вошли продукты длительного хранения, крупы, гигиенические наборы, постельное белье, одежда, детские игрушки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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