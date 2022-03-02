Школа заплатит тюменке за избиение ее ребенка

Жительница Ишима обратилась в суд с жалобой на избиение ее ребенка на территории школы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ишимская школа по решению суда выплатит 20 тыс. рублей ученику, избитому на территории образовательного учреждения одноклассниками. Также компенсацию за это в размере 5 тыс. рублей получит мать пострадавшего ребенка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Несовершеннолетний Максим С. находился во дворе школы. Рядом играли его одноклассники, кидали друг в друга снежки. Между играющими и Максимом завязалась драка. Обидчики стали пинать по ногам подростка, который упал на снег. Затем они продолжали бегать возле Максима, играть между собой. Во время нанесения побоев мальчик испытывал физическую боль и психологические страдания, ему было обидно, что его одновременно бьют несколько человек, ребенок плакал», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Там уточнили, что после инцидента мать ребенка отвезла его в приемное отделение больницы. В связи с побоями, ребенок находился на стационарном лечении, у него имелись телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. По результатам проверки, в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления. К тому же, несовершеннолетние, причинившие подростку телесные повреждения, не достигли возраста привлечения к административной ответственности.

Решением суда, школа, в которой произошел инцидент, обязана заплатить несовершеннолетнему и его матери денежную компенсацию морального вреда. В пользу ребенка — 20 тыс. рублей, в пользу законного представителя — 5 тыс. рублей.

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