02 марта 2022

Школа заплатит тюменке за избиение ее ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети, школьники, школа, силовики. Тюмень, драка, подростки, дети, детское насилие, школьники, дети зимой, буллинг
Жительница Ишима обратилась в суд с жалобой на избиение ее ребенка на территории школы Фото:

Ишимская школа по решению суда выплатит 20 тыс. рублей ученику, избитому на территории образовательного учреждения одноклассниками. Также компенсацию за это в размере 5 тыс. рублей получит мать пострадавшего ребенка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Несовершеннолетний Максим С. находился во дворе школы. Рядом играли его одноклассники, кидали друг в друга снежки. Между играющими и Максимом завязалась драка. Обидчики стали пинать по ногам подростка, который упал на снег. Затем они продолжали бегать возле Максима, играть между собой. Во время нанесения побоев мальчик испытывал физическую боль и психологические страдания, ему было обидно, что его одновременно бьют несколько человек, ребенок плакал», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Там уточнили, что после инцидента мать ребенка отвезла его в приемное отделение больницы. В связи с побоями, ребенок находился на стационарном лечении, у него имелись телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. По результатам проверки, в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления. К тому же, несовершеннолетние, причинившие подростку телесные повреждения, не достигли возраста привлечения к административной ответственности.

Решением суда, школа, в которой произошел инцидент, обязана заплатить несовершеннолетнему и его матери денежную компенсацию морального вреда. В пользу ребенка — 20 тыс. рублей, в пользу законного представителя — 5 тыс. рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ишимская школа по решению суда выплатит 20 тыс. рублей ученику, избитому на территории образовательного учреждения одноклассниками. Также компенсацию за это в размере 5 тыс. рублей получит мать пострадавшего ребенка. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Несовершеннолетний Максим С. находился во дворе школы. Рядом играли его одноклассники, кидали друг в друга снежки. Между играющими и Максимом завязалась драка. Обидчики стали пинать по ногам подростка, который упал на снег. Затем они продолжали бегать возле Максима, играть между собой. Во время нанесения побоев мальчик испытывал физическую боль и психологические страдания, ему было обидно, что его одновременно бьют несколько человек, ребенок плакал», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Там уточнили, что после инцидента мать ребенка отвезла его в приемное отделение больницы. В связи с побоями, ребенок находился на стационарном лечении, у него имелись телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. По результатам проверки, в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления. К тому же, несовершеннолетние, причинившие подростку телесные повреждения, не достигли возраста привлечения к административной ответственности. Решением суда, школа, в которой произошел инцидент, обязана заплатить несовершеннолетнему и его матери денежную компенсацию морального вреда. В пользу ребенка — 20 тыс. рублей, в пользу законного представителя — 5 тыс. рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...