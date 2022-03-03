США ввели санкции против ракетного центра в Челябинской области

ГРЦ имени Макеева пока единственное челябинское предприятие в новом санкционном списке США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) внесен в санкционный список Минфина США. Соответствующее уведомление появилось на сайте ведомства.

«Следующие организации были добавлены в список SDN OFAC („черный список“ управления по контролю за иностранными активами. Акционерное общество Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева); он же АО Государственный ракетный центр имени академика В.П. ЦЕНТР), Тургоякское шоссе, 1, г. Миасс, Челябинская область, 456300, Россия», — говорится в сообщении на сайте американского финансового ведомства.

АО ГРЦ Макеева — стратегический холдинг ОПК России и ракетно-космической отрасли и головной разработчик жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами. Кроме того, входящее в структуру Роскосмоса предприятие является одним из крупнейших научно-конструкторских центров РФ по разработке ракетно-космической техники. В частности, ГРЦ занимается адаптацией боевых баллистических ракет для гражданских космических пусков и сотрудничает с Европейским космическим агентством (ЕКА).

На предприятие отправлен соответствующий запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее назвал ограничения США «санкциями Альцгеймера» и рекомендовал проверить тех, кто генерирует ограничения, на предмет этой болезни. Также он урезал себе и своим подчиненным зарплаты.

США не впервые вводят санкции в отношении граждан РФ и российских предприятий, способных создать американским компаниям серьезную конкуренцию на мировом рынке. Как правило, это делается без расследования и каких-либо судебных решений. Очередным предлогом стало начало спецоперации на Украине, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля. Под новые санкции США попали около 40 российских предприятий. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы снять санкции.

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