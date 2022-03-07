Массовая авария в Тюмени случилась из-за горячего источника

Испарения от термального источника вызвали туман, в котором водители потеряли ориентацию в пространстве (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Причиной столкновения 16 автомобилей на тюменской трассе стали испарения от термального источника, из-за которых на дороге образовался туман. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Сегодня утром на объездной дороге в Тюмени столкнулись 16 машин — по восемь в каждом направлении. Предварительной причиной ДТП стало испарение от горячего источника, находящегося вблизи трассы», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что водители пострадавших автомобилей не соблюли безопасную дистанцию между машинами. Люди травмы не получили.

Ранее URA.RU писало, что массовое ДТП произошло около 8:50 утра. Машины столкнулись в районе моста через реку Тура, вблизи поселка Яр.