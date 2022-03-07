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Массовая авария в Тюмени случилась из-за горячего источника

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Термальные источники. Тюмень, ребенок, источник, горячий источник, мальчик, минеральный источник, термальный источник
Испарения от термального источника вызвали туман, в котором водители потеряли ориентацию в пространстве (архивное фото) Фото:

Причиной столкновения 16 автомобилей на тюменской трассе стали испарения от термального источника, из-за которых на дороге образовался туман. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Сегодня утром на объездной дороге в Тюмени столкнулись 16 машин — по восемь в каждом направлении. Предварительной причиной ДТП стало испарение от горячего источника, находящегося вблизи трассы», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что водители пострадавших автомобилей не соблюли безопасную дистанцию между машинами. Люди травмы не получили.

Ранее URA.RU писало, что массовое ДТП произошло около 8:50 утра. Машины столкнулись в районе моста через реку Тура, вблизи поселка Яр.

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Причиной столкновения 16 автомобилей на тюменской трассе стали испарения от термального источника, из-за которых на дороге образовался туман. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Сегодня утром на объездной дороге в Тюмени столкнулись 16 машин — по восемь в каждом направлении. Предварительной причиной ДТП стало испарение от горячего источника, находящегося вблизи трассы», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В ведомстве также отметили, что водители пострадавших автомобилей не соблюли безопасную дистанцию между машинами. Люди травмы не получили. Ранее URA.RU писало, что массовое ДТП произошло около 8:50 утра. Машины столкнулись в районе моста через реку Тура, вблизи поселка Яр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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