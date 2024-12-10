В Тюменской области несколько раз за день полностью перекроют «трассу смерти» в ХМАО

На трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО 10 декабря несколько раз перекроют движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд будут полностью перекрывать в обоих направлениях
Проезд будут полностью перекрывать в обоих направлениях Фото:

Из-за устранения последствий аварии, 10 декабря на трассе из Тюмени в ХМАО несколько раз за день будет полностью перекрыто движение на участке в Тобольском районе. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«На федеральной трассе Р-404 Тюмень — ХМАО, на 227 километре, начались работы по демонтажу нескольких конструкций. Поводом стало ДТП, которое произошло ночью 6 декабря. В течение дня 10 декабря будут временно, несколько раз вводиться ограничения для движения транспорта в обоих направлениях», — рассказали в ГИБДД.

Как ранее писало URA.RU, 6 декабря самосвал «Хово» с поднятым кузовом врезался в железобетонную балку строящегося путепровода в Тобольском районе. Из-за деформации балки появилась угроза безопасности дорожного движения.

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Из-за устранения последствий аварии, 10 декабря на трассе из Тюмени в ХМАО несколько раз за день будет полностью перекрыто движение на участке в Тобольском районе. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «На федеральной трассе Р-404 Тюмень — ХМАО, на 227 километре, начались работы по демонтажу нескольких конструкций. Поводом стало ДТП, которое произошло ночью 6 декабря. В течение дня 10 декабря будут временно, несколько раз вводиться ограничения для движения транспорта в обоих направлениях», — рассказали в ГИБДД. Как ранее писало URA.RU, 6 декабря самосвал «Хово» с поднятым кузовом врезался в железобетонную балку строящегося путепровода в Тобольском районе. Из-за деформации балки появилась угроза безопасности дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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