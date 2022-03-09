В Кремле рассказали об опасности отдыха в Крыму в сезон отпусков

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Окружение в Крыму недружественное, считает Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россияне в сезон отпусков смогут поехать на курорты Крым и Севастополь. Переживать по поводу проводившейся спецоперации России на Украине не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, что кто-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя. Окружение там недружественное, но наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать безопасность. Никаких оснований, чтобы ставить под сомнение курортный сезон я не вижу», — заявил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.

Крым граничит с Украиной, где сейчас вооруженные силы РФ проводят специальную операцию по указу президента РФ Владимира Путина. Он пояснял, что операция носит освободительный характер и направлена на защиту мирного населения Донбасса, столкнувшегося с геноцидом со стороны националистов. В планы России не входит оккупация территории Украины. Сегодня Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие, что киевский режим готовил наступательную операцию в Донбассе.

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Россияне в сезон отпусков смогут поехать на курорты Крым и Севастополь. Переживать по поводу проводившейся спецоперации России на Украине не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне неизвестно о том, что кто-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя. Окружение там недружественное, но наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать безопасность. Никаких оснований, чтобы ставить под сомнение курортный сезон я не вижу», — заявил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. Крым граничит с Украиной, где сейчас вооруженные силы РФ проводят специальную операцию по указу президента РФ Владимира Путина. Он пояснял, что операция носит освободительный характер и направлена на защиту мирного населения Донбасса, столкнувшегося с геноцидом со стороны националистов. В планы России не входит оккупация территории Украины. Сегодня Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие, что киевский режим готовил наступательную операцию в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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