В Кремле рассказали об опасности отдыха в Крыму в сезон отпусков

Россияне в сезон отпусков смогут поехать на курорты Крым и Севастополь. Переживать по поводу проводившейся спецоперации России на Украине не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно о том, что кто-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя. Окружение там недружественное, но наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать безопасность. Никаких оснований, чтобы ставить под сомнение курортный сезон я не вижу», — заявил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU.
Крым граничит с Украиной, где сейчас вооруженные силы РФ проводят специальную операцию по указу президента РФ Владимира Путина. Он пояснял, что операция носит освободительный характер и направлена на защиту мирного населения Донбасса, столкнувшегося с геноцидом со стороны националистов. В планы России не входит оккупация территории Украины. Сегодня Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие, что киевский режим готовил наступательную операцию в Донбассе.
Россияне в сезон отпусков смогут поехать на курорты Крым и Севастополь. Переживать по поводу проводившейся спецоперации России на Украине не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне неизвестно о том, что кто-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя. Окружение там недружественное, но наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать безопасность. Никаких оснований, чтобы ставить под сомнение курортный сезон я не вижу», — заявил Песков на конференц-колле, передает корреспондент URA.RU. Крым граничит с Украиной, где сейчас вооруженные силы РФ проводят специальную операцию по указу президента РФ Владимира Путина. Он пояснял, что операция носит освободительный характер и направлена на защиту мирного населения Донбасса, столкнувшегося с геноцидом со стороны националистов. В планы России не входит оккупация территории Украины. Сегодня Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие, что киевский режим готовил наступательную операцию в Донбассе.