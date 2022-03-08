У начальника пермского военного вуза появился новый заместитель

На должность замначальника вуза по научной работе назначен Алексей Гладков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском военном институте войск нацгвардии (Росгвардии) произошли кадровые изменения. На должность замначальника вуза по научной работе назначен полковник Алексей Гладков. Информация об этом появилась на официальном сайте института.

«Заместитель начальника военного института по научной работе — начальник научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела: полковник Гладков Алексей Николаевич», — сообщается на сайте вуза. Должность замначальника по научной работе в вузе оставалась вакантной после увольнения в запас Андрея Киевского.

URA.RU рассказывало, что в августе Пермский институт войск Росгвардии возглавил генерал-майор Евгений Русанов. Это произошло после отставки прежнего начальника института Владимира Купавского. Его обвиняют в нескольких эпизодах преступной деятельности, в том числе, вымогательстве и получении взяток, превышении должностных полномочий.