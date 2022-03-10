СК возбудил дела после нападений на посольства РФ в Европе

11 марта 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

СК возбудил три уголовных дела после нападений на посольства РФ в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по фактам нападений на посольства России в Нидерландах и Ирландии и Россотрудничество во Франции. Об этом докладывает пресс-служба СК. Сообщается, что здания российских дипведомств пытались поджечь и протаранить на грузовике. «По результатам проведенных проверок Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного ч.2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)», — говорится в сообщении на сайте СК. В ведомстве подчеркнули, что «перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы, и причинен имущественный вред». 28 февраля несколько человек забросали здание посольства РФ в Нидерландах пиротехническими изделиями, нанесли повреждения транспортным средствам российского заграничного учреждения. 3 марта на территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. 7 марта в Дублине неизвестный пытался протаранить ворота российского дипведомства. Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран. Это стало следствием того, что утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по фактам нападений на посольства России в Нидерландах и Ирландии и Россотрудничество во Франции. Об этом докладывает пресс-служба СК. Сообщается, что здания российских дипведомств пытались поджечь и протаранить на грузовике. «По результатам проведенных проверок Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного ч.2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)», — говорится в сообщении на сайте СК. В ведомстве подчеркнули, что «перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы, и причинен имущественный вред». 28 февраля несколько человек забросали здание посольства РФ в Нидерландах пиротехническими изделиями, нанесли повреждения транспортным средствам российского заграничного учреждения. 3 марта на территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. 7 марта в Дублине неизвестный пытался протаранить ворота российского дипведомства. Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран. Это стало следствием того, что утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию страны.