10 марта 2022

СК возбудил дела после нападений на посольства РФ в Европе

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
СК возбудил три уголовных дела после нападений на посольства РФ в Европе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по фактам нападений на посольства России в Нидерландах и Ирландии и Россотрудничество во Франции. Об этом докладывает пресс-служба СК. Сообщается, что здания российских дипведомств пытались поджечь и протаранить на грузовике.

«По результатам проведенных проверок Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного ч.2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)», — говорится в сообщении на сайте СК. В ведомстве подчеркнули, что «перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы, и причинен имущественный вред».

28 февраля несколько человек забросали здание посольства РФ в Нидерландах пиротехническими изделиями, нанесли повреждения транспортным средствам российского заграничного учреждения. 3 марта на территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. 7 марта в Дублине неизвестный пытался протаранить ворота российского дипведомства. Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран. Это стало следствием того, что утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию страны.

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Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по фактам нападений на посольства России в Нидерландах и Ирландии и Россотрудничество во Франции. Об этом докладывает пресс-служба СК. Сообщается, что здания российских дипведомств пытались поджечь и протаранить на грузовике. «По результатам проведенных проверок Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного ч.2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)», — говорится в сообщении на сайте СК. В ведомстве подчеркнули, что «перечисленными действиями была создана угроза безопасности сотрудников российских учреждений за границей, нарушен нормальный порядок их работы, и причинен имущественный вред». 28 февраля несколько человек забросали здание посольства РФ в Нидерландах пиротехническими изделиями, нанесли повреждения транспортным средствам российского заграничного учреждения. 3 марта на территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. 7 марта в Дублине неизвестный пытался протаранить ворота российского дипведомства. Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран. Это стало следствием того, что утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию страны.
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