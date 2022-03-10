Google перестанет регистрировать россиян в облачном хранилище

11 марта 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

Облачный сервис Google Cloud приостановил регистрацию новых клиентов из России. Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Облачный сервис Google Cloud приостановил регистрацию новых клиентов из России. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании. «Мы больше не регистрируем новых пользователей Google Cloud в России. Мы будем внимательно наблюдать за развитием событий», — сообщили изданию в пресс-службе Google. Представитель компании добавил, что в Белоруссии сервис будет работать в обычном режиме. Ранее компания Google приостановила монетизацию российских государственных СМИ на своих платформах. Кроме того, Google запретил таким медиа размещать рекламу на своих ресурсах. Работу на территории РФ приостановил Netflix. Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщил Disney, а также американская корпорация Apple. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Облачный сервис Google Cloud приостановил регистрацию новых клиентов из России. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании. «Мы больше не регистрируем новых пользователей Google Cloud в России. Мы будем внимательно наблюдать за развитием событий», — сообщили изданию в пресс-службе Google. Представитель компании добавил, что в Белоруссии сервис будет работать в обычном режиме. Ранее компания Google приостановила монетизацию российских государственных СМИ на своих платформах. Кроме того, Google запретил таким медиа размещать рекламу на своих ресурсах. Работу на территории РФ приостановил Netflix. Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщил Disney, а также американская корпорация Apple.