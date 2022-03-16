Глава ЯНАО откроет личные сообщения в соцсети

Губернатору ЯНАО теперь можно отправить личное сообщение о проблеме во «ВКонтакте». Глава региона отроет доступ к написанию личных сообщений в соцсети для всех желающих. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал властей «Пул 89».
«Ямальцы снова могут задавать вопросы в соцсетях напрямую губернатору. Дмитрий Артюхов открыл личные сообщения в аккаунте во „ВКонтакте“», — говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства региона также отметили, что несмотря на блокировку Instagram (запрещен в РФ), глава региона использует другие платформы для связи с ямальцами. «Ежегодно проводится Прямая линия с ямальцами, которая транслируется в телеэфире и в социальных сетях. В течение года глава региона отвечает на вопросы ямальцев в прямом эфире в социальных сетях. Все эти форматы продолжают работать, несмотря на изменения, связанные с политикой Meta», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, Артюхов завел telegram-канал, где также любой житель региона может оставить сообщение о проблеме.
Роскомнадзор внес Instagram в список запрещенных сайтов на территории РФ. Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta, которой принадлежит соцсеть, экстремистской за то, что в Instagram разрешили призывы к насилию в адрес русских. Такая политика компании стало ответом на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины.
Губернатору ЯНАО теперь можно отправить личное сообщение о проблеме во «ВКонтакте». Глава региона отроет доступ к написанию личных сообщений в соцсети для всех желающих. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал властей «Пул 89». «Ямальцы снова могут задавать вопросы в соцсетях напрямую губернатору. Дмитрий Артюхов открыл личные сообщения в аккаунте во „ВКонтакте“», — говорится в сообщении. В пресс-службе правительства региона также отметили, что несмотря на блокировку Instagram (запрещен в РФ), глава региона использует другие платформы для связи с ямальцами. «Ежегодно проводится Прямая линия с ямальцами, которая транслируется в телеэфире и в социальных сетях. В течение года глава региона отвечает на вопросы ямальцев в прямом эфире в социальных сетях. Все эти форматы продолжают работать, несмотря на изменения, связанные с политикой Meta», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, Артюхов завел telegram-канал, где также любой житель региона может оставить сообщение о проблеме. Роскомнадзор внес Instagram в список запрещенных сайтов на территории РФ. Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta, которой принадлежит соцсеть, экстремистской за то, что в Instagram разрешили призывы к насилию в адрес русских. Такая политика компании стало ответом на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины.