Глава ЯНАО откроет личные сообщения в соцсети

Главе ЯНАО Дмитрию Артюхову можно будет отправить личное сообщение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатору ЯНАО теперь можно отправить личное сообщение о проблеме во «ВКонтакте». Глава региона отроет доступ к написанию личных сообщений в соцсети для всех желающих. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал властей «Пул 89».

«Ямальцы снова могут задавать вопросы в соцсетях напрямую губернатору. Дмитрий Артюхов открыл личные сообщения в аккаунте во „ВКонтакте“», — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона также отметили, что несмотря на блокировку Instagram (запрещен в РФ), глава региона использует другие платформы для связи с ямальцами. «Ежегодно проводится Прямая линия с ямальцами, которая транслируется в телеэфире и в социальных сетях. В течение года глава региона отвечает на вопросы ямальцев в прямом эфире в социальных сетях. Все эти форматы продолжают работать, несмотря на изменения, связанные с политикой Meta», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, Артюхов завел telegram-канал, где также любой житель региона может оставить сообщение о проблеме.

Роскомнадзор внес Instagram в список запрещенных сайтов на территории РФ. Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta, которой принадлежит соцсеть, экстремистской за то, что в Instagram разрешили призывы к насилию в адрес русских. Такая политика компании стало ответом на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

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