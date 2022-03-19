В МИД РФ сообщили о подготовке ответа на санкции от США и Европы

19 марта 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

В МИД России заявили о вынужденном ответе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России разрабатывают ответные меры на санкции, введенные США и Евросоюзом. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов. «Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством», — сказал Парамонов РИА «Новости». По его словам, речь идет о вынужденном ответе. Парамонов заявил, что ограничения являются выбором Запада, а не России. США и Европа начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции Запада, введенные в отношении РФ, ударили по мировой экономике, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, Запад выбрал санкции в качестве «оружия» против России, передает RT. Глава государства отмечал, что целью таких ограничений является ухудшение жизни миллионов россиян. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России разрабатывают ответные меры на санкции, введенные США и Евросоюзом. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов. «Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством», — сказал Парамонов РИА «Новости». По его словам, речь идет о вынужденном ответе. Парамонов заявил, что ограничения являются выбором Запада, а не России. США и Европа начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции Запада, введенные в отношении РФ, ударили по мировой экономике, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, Запад выбрал санкции в качестве «оружия» против России, передает RT. Глава государства отмечал, что целью таких ограничений является ухудшение жизни миллионов россиян.