Синоптики предупреждают о резких перепадах температуры в ХМАО

В ХМАО придет потепление до +6 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ХМАО ожидается потепление до +6 градусов днем, при этом ночью температура будет опускаться до -18 градусов, а при прояснениях — до 24 градусов ниже нуля. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«22 марта небольшой, местами умеренный снег, ночью по северо-западным районам преимущественно без осадков. Температура ночью -6,-11 градусов, местами до -13,-18 градусов, днем 0,-5 градусов, местами по западной половине +1,+6 градусов. 23 марта небольшой, местами умеренный снег. Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами по западной половине порывы до 14 м/с. Температура ночью -4,-9 градусов, при прояснениях -19,-24 градусов, днем -1,+4», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода» в Ханты-Мансийске средняя дневная температура в течение недели составит от минус 1 до минус 6 градусов, во вторник и четверг ожидается похолодание до -17 градусов ночью. Ожидается преимущественно пасмурная погода и небольшой снег. Ветер с порывами до 15 м/с.

В Сургуте, по прогнозам синоптиков, температура днем в среднем составит 2-4 градуса ниже нуля. Ночью температура будет опускаться до -15…-18 градусов. В течение всей недели ожидается пасмурная погода, во вторник, четверг и пятницу небольшой снег. Ветер будет достигать 12 м/с.

В Нижневартовске также ожидается пасмурная погода и небольшой снег в течение всей недели. Дневная температура составит 3-5 градусов ниже нуля. В среду и пятницу температура ночью будет опускаться до -18 градусов. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.