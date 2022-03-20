Пермяки массово переходят в Telegram

Telegram стал самым популярным мессенджером в 82 регионах РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

За первые недели марта Telegram резко увеличил долю трафика среди мессенджеров в Пермском крае: с 64% до 75%. Это больше, чем в среднем по России, рассказали URA.RU в компании «Мегафон».

«В Прикамье за первые две недели марта доля Telegram в общем объеме передачи данных в мессенджерах увеличилась с 64% до 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца», — сообщили в компании. По России доля Telegram среди мессенджеров выросла с 48% до 63%, он стал лидирующим в 82 регионах страны.

Популярность других мессенджеров сократилась. Доля WhatsApp в Пермском крае снизилась с 17% до 13%, а Viber — с 16% до 11%. Теперь они занимают 2 и 3 место в регионе, соответственно. В среднем один пользователь потребляет на Telegram 101 Мб в день, на WhatsApp — 26 Мб, на Viber — 8 Мб.

URA.RU рассказывало ранее, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прорекламировал telegram-каналы своих подчиненных. Глава края призвал пермяков подписаться на 30 ведомств, среди которых были различные министерства региона, ФАС, ЗАГС, Центр занятости и другие. Чиновники и жители края начали массово переходить в мессенджер после блокировки в РФ Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ ресурсов) и Facebook. Это связано с разрешением соцсетью призывов к насилию по отношению к россиянам.

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