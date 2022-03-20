20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Пермский губернатор прорекламировал telegram-каналы подчиненных

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин посоветовал пермякам telegram-каналы Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о telegram-каналах министерств и ведомств региона. В своем аккаунте он призвал пермяков подписываться на каналы подчиненных.

«В Telegram активно заводят каналы министерства, ведомства и организации органов власти. Подписывайтесь на интересные вам», — пишет Махонин.

В посте он разметил ссылки на 30 ведомств, среди которых министерства краевого правительства, ЗАГС, Фонд капремонта, Центр занятости и другие. Пермские чиновники активно начали переходить в Telegram из других соцсетей после блокировки в РФ Instagram (запрещенный в РФ ресурс) и Facebook. Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме из-за сообщения от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, что будет прекращена блокировка призывов к насилию в отношении российских военных.

По данным «Мегафона», в марте Telegram впервые в России обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране. За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, говорится на сайте оператора.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о telegram-каналах министерств и ведомств региона. В своем аккаунте он призвал пермяков подписываться на каналы подчиненных. «В Telegram активно заводят каналы министерства, ведомства и организации органов власти. Подписывайтесь на интересные вам», — пишет Махонин. В посте он разметил ссылки на 30 ведомств, среди которых министерства краевого правительства, ЗАГС, Фонд капремонта, Центр занятости и другие. Пермские чиновники активно начали переходить в Telegram из других соцсетей после блокировки в РФ Instagram (запрещенный в РФ ресурс) и Facebook. Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме из-за сообщения от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, что будет прекращена блокировка призывов к насилию в отношении российских военных. По данным «Мегафона», в марте Telegram впервые в России обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране. За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, говорится на сайте оператора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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