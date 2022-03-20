Пермский губернатор прорекламировал telegram-каналы подчиненных

Дмитрий Махонин посоветовал пермякам telegram-каналы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о telegram-каналах министерств и ведомств региона. В своем аккаунте он призвал пермяков подписываться на каналы подчиненных.

«В Telegram активно заводят каналы министерства, ведомства и организации органов власти. Подписывайтесь на интересные вам», — пишет Махонин.

В посте он разметил ссылки на 30 ведомств, среди которых министерства краевого правительства, ЗАГС, Фонд капремонта, Центр занятости и другие. Пермские чиновники активно начали переходить в Telegram из других соцсетей после блокировки в РФ Instagram (запрещенный в РФ ресурс) и Facebook. Генпрокуратура обвинила платформу в экстремизме из-за сообщения от компании Meta, которая владеет этими соцсетями, что будет прекращена блокировка призывов к насилию в отношении российских военных.

По данным «Мегафона», в марте Telegram впервые в России обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране. За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, говорится на сайте оператора.