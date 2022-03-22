Свердловское министерство переименовали из-за спецоперации РФ

Свердловское Минобразования получило новое имя на ближайшую неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министерство образования Свердловской области сменило название в знак поддержки спецоперации России на Украине. Теперь ведомство зовется «министерство обраZоVания», указано на его официальном сайте. Как рассказал URA.RU министр Юрий Биктуганов, новое имя введено временно — на ближайшую неделю.

«Мы решили показать свою солидарность, поддержать таким образом президента [Владимира Путина]. Большая работа ведется в образовательных организациях области: проведение открытых уроков, классных часов, тематических уроков истории и обществознания. Раз мы это делаем, мы должны быть последовательны в своей поддержке государственной политики», — рассказал агентству Юрий Биктуганов.

Знаки Z и V в новом имени министерства символизируют солидарность с российскими военными на Украине — латинские буквы наносят на технику армии РФ. В Минобороны объясняли, что Z расшифровывается как «За победу», а V — как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». В начале марта «Областную газету», издаваемую свердловским правительством, переименовали в «Областную гаZету».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины. Россия никогда не имела претензий лично к народу страны, подчеркивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Символы Z и V появились в названии министерства на официальном сайте

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