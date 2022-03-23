«Эхо Москвы» в Екатеринбурге ищет партнера среди радиостанций

24 марта 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Источник предполагает, что «Эхо Москвы» в Екатеринбурге может начать вещать совместно со Sputnik FM Фото: Александр Мамаев © URA.RU Радиостанция «Эхо Москвы» в Екатеринбурге может выбрать в качестве партнера для совместного вещания радиостанцию Sputnik FM. Именно эта радиостанция получила FM-частоты «Эха Москвы» в Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Пскове и Перми. Об этом сообщил источник URA.RU в медиатусовке региона. «Радиостанция Sputnik FM — самый логичный партнер для „Эха Москвы“. Вероятно, екатеринбургская редакция также подстроится под отданную Sputnik FM радиоволну, как это сделали в Пскове и Перми», — передает один из собеседников URA.RU. Также инсайдер рассказал, что 30 марта в Роскомнадзоре состоится заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. На ней будут определять тех, кто сможет распространять информацию посредством телерадиовещания. Ранее корреспондент URA.RU направил в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций запрос о перерегистрации «Эха Москвы» в Екатеринбурге. «На текущий момент заявление о перерегистрации данной радиостанции не поступало», — заявили в Роскомнадзоре. В екатеринбургском управлении URA.RU сообщили, что им также ничего не известно о переоформлении регистрации уральского «Эха Москвы». 18 марта главный редактор «Эха Москвы» Максим Путинцев заявил, что радиостанция выйдет в эфир 21 марта под новым именем «Радио 91,4 ФМ», однако возвращение не состоялось из-за проблем с документами. При этом в медиатусовке Екатеринбурга ходили слухи, что «Эхо Москвы» спешно перерегистрируется, чтобы получить новую лицензию на телерадиовещание. Озаботиться о своем существовании уральской редакции пришлось после того, как федеральная радиостанция «Эхо Москвы» перестала выходить в эфир со 2 марта по требованию Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора, а главный редактор Алексей Венедиктов ушел с радиостанции. «Эхо Москвы» прекратило вещание из-за закона об уголовном наказании за распространение ложных сведений о Вооруженных Силах РФ и призывы к антироссийским санкциям на фоне проведения спецоперации на Украине. Операция была объявлена президентом России Владимиром Путиным; ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Радиостанция «Эхо Москвы» в Екатеринбурге может выбрать в качестве партнера для совместного вещания радиостанцию Sputnik FM. Именно эта радиостанция получила FM-частоты «Эха Москвы» в Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Пскове и Перми. Об этом сообщил источник URA.RU в медиатусовке региона. «Радиостанция Sputnik FM — самый логичный партнер для „Эха Москвы“. Вероятно, екатеринбургская редакция также подстроится под отданную Sputnik FM радиоволну, как это сделали в Пскове и Перми», — передает один из собеседников URA.RU. Также инсайдер рассказал, что 30 марта в Роскомнадзоре состоится заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. На ней будут определять тех, кто сможет распространять информацию посредством телерадиовещания. Ранее корреспондент URA.RU направил в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций запрос о перерегистрации «Эха Москвы» в Екатеринбурге. «На текущий момент заявление о перерегистрации данной радиостанции не поступало», — заявили в Роскомнадзоре. В екатеринбургском управлении URA.RU сообщили, что им также ничего не известно о переоформлении регистрации уральского «Эха Москвы». 18 марта главный редактор «Эха Москвы» Максим Путинцев заявил, что радиостанция выйдет в эфир 21 марта под новым именем «Радио 91,4 ФМ», однако возвращение не состоялось из-за проблем с документами. При этом в медиатусовке Екатеринбурга ходили слухи, что «Эхо Москвы» спешно перерегистрируется, чтобы получить новую лицензию на телерадиовещание. Озаботиться о своем существовании уральской редакции пришлось после того, как федеральная радиостанция «Эхо Москвы» перестала выходить в эфир со 2 марта по требованию Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора, а главный редактор Алексей Венедиктов ушел с радиостанции. «Эхо Москвы» прекратило вещание из-за закона об уголовном наказании за распространение ложных сведений о Вооруженных Силах РФ и призывы к антироссийским санкциям на фоне проведения спецоперации на Украине. Операция была объявлена президентом России Владимиром Путиным; ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида.