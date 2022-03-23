«Уральские авиалинии» спасли от конфискации еще четыре самолета

Всего в парке «Уральских авиалиний» 24 из 54 самолетов — от Airbus Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

«Уральские авиалинии» перевели в российский реестр еще четыре самолета Airbus, которые ранее находились на балансе иностранных авиакомпаний и были предоставлены на условиях лизинга. Подобная мера призвана удержать иностранные суда в стране, чтобы можно было использовать их хотя бы на внутренних рейсах.

Речь идет о перерегистрации двух Airbus A320, один Airbus А321 и один Airbus А319. «Один из A320 до недавнего времени имел бермудский код VQ-BLO, сейчас — RA-73808. Самолет принадлежит ирландской компании Gecas. Второй A320 ранее имел код VP-BBQ, теперь — RA-73804. Его владелец Carlyle Aviation Partners (офисы в США, Ирландии и Сингапуре), — пишет газета „Коммерсантъ-Урал“. — В российский реестр также переведен еще один А321 — RA-73794 (прежде — VQ-BKG), он находится в лизинге у Carlyle Aviation Partners. И один А319 — номер RA-73810 (прежде — VQ-BTP). Он принадлежит Whitney Leasing».

Подобные операции «УА» провели в общей сложности в отношении пяти Airbus (о первом ранее писало URA.RU). В пресс-службе перевозчика URA.RU к моменту публикации не ответили.

14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний. Это ответ на ограничения, введенные странами Запада в отношении России из-за спецоперации на Украине.

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