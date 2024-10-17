Синоптики заявили об угрозе пожаров на севере Свердловской области

Штормовое предупреждение действует 18 октября
Жителей северных районов Свердловской области 18 октября предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.
«18 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. По региональной шкале — четвертый и пятый класс горимости леса», — следует из сообщения.
Количество лесных пожаров на Среднем Урале в 2024 году уменьшилось в семь раз по сравнению с прошлым годом. Площадь возгораний сократилась в 327 раз. Самые лучшие результаты показал Екатеринбург.
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