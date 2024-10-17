17 октября 2024

Синоптики заявили об угрозе пожаров на севере Свердловской области

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, дым, последствия пожара, лес в дыму
Штормовое предупреждение действует 18 октября Фото:

Жителей северных районов Свердловской области 18 октября предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.

«18 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. По региональной шкале — четвертый и пятый класс горимости леса», — следует из сообщения.

Количество лесных пожаров на Среднем Урале в 2024 году уменьшилось в семь раз по сравнению с прошлым годом. Площадь возгораний сократилась в 327 раз. Самые лучшие результаты показал Екатеринбург.

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Жителей северных районов Свердловской области 18 октября предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре. «18 октября в северных районах Свердловской области местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. По региональной шкале — четвертый и пятый класс горимости леса», — следует из сообщения. Количество лесных пожаров на Среднем Урале в 2024 году уменьшилось в семь раз по сравнению с прошлым годом. Площадь возгораний сократилась в 327 раз. Самые лучшие результаты показал Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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