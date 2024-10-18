Школьник из Екатеринбурга попал к звезде и потерял шанс на заработок из-за одного вопроса

Алексей Петров из Екатеринбурга снялся в шоу «Умнее всех» с Тиной Канделаки

18 октября 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Алексей не смог пройти во второй раунд Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!» Алексей Петров из Екатеринбурга попал на интеллектуальное шоу «Умнее всех» к звездной ведущей Тине Канделаки. 12-летний школьник, который мечтает стать летчиком-испытателем, решил побороться за денежный приз, но ему помешал один вопрос. Выпуск вышел в эфир 17 октября. В первом раунде игрокам нужно было ответить на 20 вопросов, на каждый из которых давался правильный и неправильный вариант. После первого состязания Алексей набрал 11 баллов, но ему предстояло побороться за место в следующем раунде, так как еще три участника набрали такое же количество очков. Чтобы пройти дальше, ребятам устроили тай-брейк на тему «Большая литература». Школьников попросили составить логические пары и соотнести писателей — Шарля Перро, Ивана Крылова, Антона Чехова и Джоан Роулинг — с их годами рождения. Алексей ошибся и дальше бороться за деньги не смог. Ранее 12-летний Иван Текутов из Краснотурьинска дошел до финала, но проиграл в последнем туре. Мальчик во время съемок обсудил проблему экологии на Урале с ведущей Тиной Канделаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей Петров из Екатеринбурга попал на интеллектуальное шоу «Умнее всех» к звездной ведущей Тине Канделаки. 12-летний школьник, который мечтает стать летчиком-испытателем, решил побороться за денежный приз, но ему помешал один вопрос. Выпуск вышел в эфир 17 октября. В первом раунде игрокам нужно было ответить на 20 вопросов, на каждый из которых давался правильный и неправильный вариант. После первого состязания Алексей набрал 11 баллов, но ему предстояло побороться за место в следующем раунде, так как еще три участника набрали такое же количество очков. Чтобы пройти дальше, ребятам устроили тай-брейк на тему «Большая литература». Школьников попросили составить логические пары и соотнести писателей — Шарля Перро, Ивана Крылова, Антона Чехова и Джоан Роулинг — с их годами рождения. Алексей ошибся и дальше бороться за деньги не смог. Ранее 12-летний Иван Текутов из Краснотурьинска дошел до финала, но проиграл в последнем туре. Мальчик во время съемок обсудил проблему экологии на Урале с ведущей Тиной Канделаки.