«Уральские авиалинии» начали спасать свои самолеты от конфискации

21 марта 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» перевели первый A321 в российский реестр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания «Уральские авиалинии» перерегистрировала в России свой первый зарубежный самолет. Это Airbus 321, который ранее числился в реестре Бермудских Островов. Предполагается, что мера поможет удержать иностранные суда в стране и позволит использовать их на внутренних рейсах. «„Уральские авиалинии“ на днях перевели свой первый самолет в российский реестр. Речь идет об A321, который авиакомпания эксплуатирует с 2011 года. До середины марта 2022 года он имел код бермудского регистра VQ-BOB. Теперь у самолета регномер RA-73793», — пишет «Коммерсант-Урал». По данным издания, этот Airbus находится в лизинге у ирландской компании AerCap. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили URA.RU, что не комментируют информацию о перерегистрации своих самолетов. 14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний. Это позволит перевозчикам использовать иностранные суда на внутренних рейсах. Данная мера стала ответом на ограничения, введенные странами Запада в отношении России из-за спецоперации на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Компания «Уральские авиалинии» перерегистрировала в России свой первый зарубежный самолет. Это Airbus 321, который ранее числился в реестре Бермудских Островов. Предполагается, что мера поможет удержать иностранные суда в стране и позволит использовать их на внутренних рейсах. «„Уральские авиалинии“ на днях перевели свой первый самолет в российский реестр. Речь идет об A321, который авиакомпания эксплуатирует с 2011 года. До середины марта 2022 года он имел код бермудского регистра VQ-BOB. Теперь у самолета регномер RA-73793», — пишет «Коммерсант-Урал». По данным издания, этот Airbus находится в лизинге у ирландской компании AerCap. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили URA.RU, что не комментируют информацию о перерегистрации своих самолетов. 14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний. Это позволит перевозчикам использовать иностранные суда на внутренних рейсах. Данная мера стала ответом на ограничения, введенные странами Запада в отношении России из-за спецоперации на Украине.