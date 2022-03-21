«Уральские авиалинии» начали спасать свои самолеты от конфискации

Компания «Уральские авиалинии» перерегистрировала в России свой первый зарубежный самолет. Это Airbus 321, который ранее числился в реестре Бермудских Островов. Предполагается, что мера поможет удержать иностранные суда в стране и позволит использовать их на внутренних рейсах.
«„Уральские авиалинии“ на днях перевели свой первый самолет в российский реестр. Речь идет об A321, который авиакомпания эксплуатирует с 2011 года. До середины марта 2022 года он имел код бермудского регистра VQ-BOB. Теперь у самолета регномер RA-73793», — пишет «Коммерсант-Урал».
По данным издания, этот Airbus находится в лизинге у ирландской компании AerCap. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили URA.RU, что не комментируют информацию о перерегистрации своих самолетов.
14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний. Это позволит перевозчикам использовать иностранные суда на внутренних рейсах. Данная мера стала ответом на ограничения, введенные странами Запада в отношении России из-за спецоперации на Украине.
Компания «Уральские авиалинии» перерегистрировала в России свой первый зарубежный самолет. Это Airbus 321, который ранее числился в реестре Бермудских Островов. Предполагается, что мера поможет удержать иностранные суда в стране и позволит использовать их на внутренних рейсах. «„Уральские авиалинии“ на днях перевели свой первый самолет в российский реестр. Речь идет об A321, который авиакомпания эксплуатирует с 2011 года. До середины марта 2022 года он имел код бермудского регистра VQ-BOB. Теперь у самолета регномер RA-73793», — пишет «Коммерсант-Урал». По данным издания, этот Airbus находится в лизинге у ирландской компании AerCap. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили URA.RU, что не комментируют информацию о перерегистрации своих самолетов. 14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний. Это позволит перевозчикам использовать иностранные суда на внутренних рейсах. Данная мера стала ответом на ограничения, введенные странами Запада в отношении России из-за спецоперации на Украине.