На Серовском тракте 19-летний лихач устроил смертельную аварию. Фото, видео

На Серовском тракте 19-летний парень погиб, устроив ДТП с лобовым столкновением

18 октября 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

По факту ДТП полиция начала расследование (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области на Серовском тракте 19-летний парень на Toyota Corolla выехал на встречную полосу для обгона и устроил лобовое столкновение с Skoda Fabia. Виновник аварии погиб, его пассажирка, водитель и пассажир чешской машины доставлены в больницу с травмами. «19-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь в направлении поселка ГРЭС, при обгоне, где данный маневр разрешен, не убедился, что встречная полоса свободна на достаточном для его совершения расстоянии, вследствие чего столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, под управлением 50-летнего водителя, движущимся навстречу», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В результате ДТП водитель Toyota от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Пассажир автомобиля, 18-летняя девушка, а также водитель Skoda и его пассажир, 31-летний мужчина, с различными травмами доставлены в больницу. Сотрудники ГАИ установили, что 19-летний парень родом из города Нягань в ХМАО и имел стаж лишь в восемь месяцев. За это время его штрафовали шесть раз. Стаж водителя Skoda девять лет и он нарушал правила дорожного движения дважды. Полицейские нашли колею и занижение обочины, направив рекомендации компании, которая занимается на этом отрезке дорогами. По факту ДТП полиция начала расследование. Водитель японской машины погиб telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» Фото: Причиной аварии стало лобовое столкновение иномарок telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области на Серовском тракте 19-летний парень на Toyota Corolla выехал на встречную полосу для обгона и устроил лобовое столкновение с Skoda Fabia. Виновник аварии погиб, его пассажирка, водитель и пассажир чешской машины доставлены в больницу с травмами. «19-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь в направлении поселка ГРЭС, при обгоне, где данный маневр разрешен, не убедился, что встречная полоса свободна на достаточном для его совершения расстоянии, вследствие чего столкнулся с автомобилем Skoda Fabia, под управлением 50-летнего водителя, движущимся навстречу», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В результате ДТП водитель Toyota от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Пассажир автомобиля, 18-летняя девушка, а также водитель Skoda и его пассажир, 31-летний мужчина, с различными травмами доставлены в больницу. Сотрудники ГАИ установили, что 19-летний парень родом из города Нягань в ХМАО и имел стаж лишь в восемь месяцев. За это время его штрафовали шесть раз. Стаж водителя Skoda девять лет и он нарушал правила дорожного движения дважды. Полицейские нашли колею и занижение обочины, направив рекомендации компании, которая занимается на этом отрезке дорогами. По факту ДТП полиция начала расследование.