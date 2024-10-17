Раненый свердловчанин совершил подвиг на СВО. Фото

18 октября 2024 в 05:37 Размер текста - 17 +

После получения первой помощи гранатометчик вернулся выполнять боевую задачу (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Младший сержант-гранатометчик Сергей Большаков из Березовского (Свердловская область), будучи ранен осколками от FPV-дронов, вытащил с поля боя двух сослуживцев в районе Новогродовки в Донецкой Народной Республике. О подвиге солдата сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «6 сентября 2024 года, находясь в населенном пункте Новогродовка, Младший сержант гвардии Сергей Большаков производил наведение и корректировку огня по вражеским укрепленным точкам. Позиция Большакова была раскрыта и атакована сбросами FPV-дронов. Получив осколочное ранение в ноги, перемещаясь на другую укрепленную позицию, он наткнулся на раненого заместителя роты по военно-политической работе младшего лейтенанта Орлова», — передает сообщение Писцов в своем telegram-канале. Он сообщает, что, поскольку Орлов не мог самостоятельно передвигаться, Большаков принял решение доставить его до точки сбора и эвакуации. По дороге на точку Большаков заметил еще одного тяжело раненого товарища, находившегося без сознания. Доставив Орлова, младший сержант, будучи сам раненым, вернулся и уже на себе принес командира взвода ПТУР Кочергина в место сбора. По тексту письма, как только младший сержант Сергей Большаков получил первую помощь, он вернулся на позицию для выполнения боевой задачи. Мэр Березовского Евгений Писцов добавил, что сын Большакова Алексей погиб весной 2022 года в зоне СВО. Похоронив сына будущий гранатометчик сам заключил контракт и ушел на фронт. Письмо о подвиге младшего сержанта из Березовского telegram-канал Евгения Писцова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Младший сержант-гранатометчик Сергей Большаков из Березовского (Свердловская область), будучи ранен осколками от FPV-дронов, вытащил с поля боя двух сослуживцев в районе Новогродовки в Донецкой Народной Республике. О подвиге солдата сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «6 сентября 2024 года, находясь в населенном пункте Новогродовка, Младший сержант гвардии Сергей Большаков производил наведение и корректировку огня по вражеским укрепленным точкам. Позиция Большакова была раскрыта и атакована сбросами FPV-дронов. Получив осколочное ранение в ноги, перемещаясь на другую укрепленную позицию, он наткнулся на раненого заместителя роты по военно-политической работе младшего лейтенанта Орлова», — передает сообщение Писцов в своем telegram-канале. Он сообщает, что, поскольку Орлов не мог самостоятельно передвигаться, Большаков принял решение доставить его до точки сбора и эвакуации. По дороге на точку Большаков заметил еще одного тяжело раненого товарища, находившегося без сознания. Доставив Орлова, младший сержант, будучи сам раненым, вернулся и уже на себе принес командира взвода ПТУР Кочергина в место сбора. По тексту письма, как только младший сержант Сергей Большаков получил первую помощь, он вернулся на позицию для выполнения боевой задачи. Мэр Березовского Евгений Писцов добавил, что сын Большакова Алексей погиб весной 2022 года в зоне СВО. Похоронив сына будущий гранатометчик сам заключил контракт и ушел на фронт.