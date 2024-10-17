Под Екатеринбургом на 18-м километре дублера Сибирского тракта произошла авария, в которую попали два грузовика и «Лада Приора». За рулем отечественной машины была девушка, которая получила травмы, а ее собака погибла на месте происшествия, сообщил читатель URA.RU.
«Погибших нет. Дублер Сибирского тракта, 18-й километр. Один пострадавший. Собака не выжила», — сказал собеседник. По словам очевидцев из соцсетей, ДТП произошло, когда грузовики КАМАЗ и МАЗ не поделили дорогу при попытке обгона вторым. Фура, которая пыталась совершить обгон, от столкновения вылетела, снесла разделительное ограждение и выехала на встречную полосу. Груз из нее упал на «Ладу». По итогу девушка, которая была за рулем «Приоры», получила травмы, а собака, которая ехала с ней на переднем сиденье, погибла.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу региональной Госавтоинспекции за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
Упавший с одного из фур груз разбил «Ладу Приору»
Фото: ИА «Ночные новости»
Ограждения повреждены также на краю дороги
Фото: ИА «Ночные новости»
Грузовик КАМАЗ почти не пострадал
Фото: ИА «Ночные новости»
МАЗ протаранил заграждение между встречными полосами
Фото: ИА «Ночные новости»
Груз из кузова МАЗ разбросало по трассе
Фото: ИА «Ночные новости»
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Под Екатеринбургом на 18-м километре дублера Сибирского тракта произошла авария, в которую попали два грузовика и «Лада Приора». За рулем отечественной машины была девушка, которая получила травмы, а ее собака погибла на месте происшествия, сообщил читатель URA.RU. «Погибших нет. Дублер Сибирского тракта, 18-й километр. Один пострадавший. Собака не выжила», — сказал собеседник. По словам очевидцев из соцсетей, ДТП произошло, когда грузовики КАМАЗ и МАЗ не поделили дорогу при попытке обгона вторым. Фура, которая пыталась совершить обгон, от столкновения вылетела, снесла разделительное ограждение и выехала на встречную полосу. Груз из нее упал на «Ладу». По итогу девушка, которая была за рулем «Приоры», получила травмы, а собака, которая ехала с ней на переднем сиденье, погибла. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу региональной Госавтоинспекции за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.