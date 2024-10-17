17 октября 2024

Под Екатеринбургом произошло жесткое ДТП с грузовиками, погибла собака. Фото

Под Екатеринбургом произошла авария с двумя грузовиками, есть пострадавшие
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
Груз из фуры упал на машину и собаку пострадавшей (архивное фото) Фото:

Под Екатеринбургом на 18-м километре дублера Сибирского тракта произошла авария, в которую попали два грузовика и «Лада Приора». За рулем отечественной машины была девушка, которая получила травмы, а ее собака погибла на месте происшествия, сообщил читатель URA.RU.

«Погибших нет. Дублер Сибирского тракта, 18-й километр. Один пострадавший. Собака не выжила», — сказал собеседник. По словам очевидцев из соцсетей, ДТП произошло, когда грузовики КАМАЗ и МАЗ не поделили дорогу при попытке обгона вторым. Фура, которая пыталась совершить обгон, от столкновения вылетела, снесла разделительное ограждение и выехала на встречную полосу. Груз из нее упал на «Ладу». По итогу девушка, которая была за рулем «Приоры», получила травмы, а собака, которая ехала с ней на переднем сиденье, погибла.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу региональной Госавтоинспекции за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Упавший с одного из фур груз разбил «Ладу Приору»
Упавший с одного из фур груз разбил «Ладу Приору»
Фото:
Ограждения повреждены также на краю дороги
Ограждения повреждены также на краю дороги
Фото:
Грузовик КАМАЗ почти не пострадал
Грузовик КАМАЗ почти не пострадал
Фото:
МАЗ протаранил заграждение между встречными полосами
МАЗ протаранил заграждение между встречными полосами
Фото:
Груз из кузова МАЗ разбросало по трассе
Груз из кузова МАЗ разбросало по трассе
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Екатеринбургом на 18-м километре дублера Сибирского тракта произошла авария, в которую попали два грузовика и «Лада Приора». За рулем отечественной машины была девушка, которая получила травмы, а ее собака погибла на месте происшествия, сообщил читатель URA.RU. «Погибших нет. Дублер Сибирского тракта, 18-й километр. Один пострадавший. Собака не выжила», — сказал собеседник. По словам очевидцев из соцсетей, ДТП произошло, когда грузовики КАМАЗ и МАЗ не поделили дорогу при попытке обгона вторым. Фура, которая пыталась совершить обгон, от столкновения вылетела, снесла разделительное ограждение и выехала на встречную полосу. Груз из нее упал на «Ладу». По итогу девушка, которая была за рулем «Приоры», получила травмы, а собака, которая ехала с ней на переднем сиденье, погибла. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу региональной Госавтоинспекции за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...