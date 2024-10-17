В Екатеринбурге в ночь на 18 октября рядом с детским садом №208 (ул. Рассветная, 3) сгорели две машины. Из-за пожара возле учреждения образовался химический запах, рассказал очевидец.
«Ночью сгорели машины. На ЖБИ стоял ужасный запах химии», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что огонь охватил машину каршеринга.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 03:24. «На площади трех квадратных метров повреждены моторный отсек, салон автомобиля Belgee X50, повреждены задний бампер, багажник, салон автомобиля Kia Rio», — следует из сообщения. Девять спасателей и две единицы спецтехники потушили пожар в течение пяти минут.
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В Екатеринбурге в ночь на 18 октября рядом с детским садом №208 (ул. Рассветная, 3) сгорели две машины. Из-за пожара возле учреждения образовался химический запах, рассказал очевидец. «Ночью сгорели машины. На ЖБИ стоял ужасный запах химии», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что огонь охватил машину каршеринга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 03:24. «На площади трех квадратных метров повреждены моторный отсек, салон автомобиля Belgee X50, повреждены задний бампер, багажник, салон автомобиля Kia Rio», — следует из сообщения. Девять спасателей и две единицы спецтехники потушили пожар в течение пяти минут.