17 октября 2024

В Екатеринбурге возле детсада сгорели иномарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Застройщики. Курган, сгоревшая машина, последствия пожара
Из-за пожара на ЖБИ стоял химический запах (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 18 октября рядом с детским садом №208 (ул. Рассветная, 3) сгорели две машины. Из-за пожара возле учреждения образовался химический запах, рассказал очевидец.

«Ночью сгорели машины. На ЖБИ стоял ужасный запах химии», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что огонь охватил машину каршеринга.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 03:24. «На площади трех квадратных метров повреждены моторный отсек, салон автомобиля Belgee X50, повреждены задний бампер, багажник, салон автомобиля Kia Rio», — следует из сообщения. Девять спасателей и две единицы спецтехники потушили пожар в течение пяти минут.

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В Екатеринбурге в ночь на 18 октября рядом с детским садом №208 (ул. Рассветная, 3) сгорели две машины. Из-за пожара возле учреждения образовался химический запах, рассказал очевидец. «Ночью сгорели машины. На ЖБИ стоял ужасный запах химии», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что огонь охватил машину каршеринга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 03:24. «На площади трех квадратных метров повреждены моторный отсек, салон автомобиля Belgee X50, повреждены задний бампер, багажник, салон автомобиля Kia Rio», — следует из сообщения. Девять спасателей и две единицы спецтехники потушили пожар в течение пяти минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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