Происшествия Пожары В Екатеринбурге возле детсада сгорели иномарки. Фото 18 октября 2024 в 12:20 Размер текста - 17 + Из-за пожара на ЖБИ стоял химический запах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в ночь на 18 октября рядом с детским садом №208 (ул. Рассветная, 3) сгорели две машины. Из-за пожара возле учреждения образовался химический запах, рассказал очевидец. «Ночью сгорели машины. На ЖБИ стоял ужасный запах химии», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что огонь охватил машину каршеринга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 03:24. «На площади трех квадратных метров повреждены моторный отсек, салон автомобиля Belgee X50, повреждены задний бампер, багажник, салон автомобиля Kia Rio», — следует из сообщения. Девять спасателей и две единицы спецтехники потушили пожар в течение пяти минут. telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге в ночь на 18 октября рядом с детским садом №208 (ул. Рассветная, 3) сгорели две машины. Из-за пожара возле учреждения образовался химический запах, рассказал очевидец. «Ночью сгорели машины. На ЖБИ стоял ужасный запах химии», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что огонь охватил машину каршеринга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 03:24. «На площади трех квадратных метров повреждены моторный отсек, салон автомобиля Belgee X50, повреждены задний бампер, багажник, салон автомобиля Kia Rio», — следует из сообщения. Девять спасателей и две единицы спецтехники потушили пожар в течение пяти минут. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям