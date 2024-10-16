«Главное — костюм»: екатеринбурженка готовится к финалу мирового конкурса красоты

Финалистку «Мисс Офис» из Екатеринбурга ждет «Арт-дефиле»

16 октября 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Алена Арефьева ранее в конкурсах красоты не участвовала Фото: alenaa_ar (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) Ведущий экономист из Екатеринбурга Алена Арефьева вышла в финал конкурса «Мисс Офис», где за звание самой красивой сотрудницы борются девушки из Франции, ОАЭ, Швейцарии, Сербии и России. В детстве у Алены была странная мечта — она хотела заниматься перекупом автомобилей, но, повзрослев, решила посвятить свою жизнь экономике. Алена раскрыла, что ждет девушек на финальном шоу, почему она раньше никогда не участвовала в конкурсах красоты и куда планирует потратить 3 млн рублей в случае победы. — Известно, что вы работаете в «Швабе-Урал», где вы занимаетесь подготовкой управленческой отчетности, привлечением заемного финансирования и аналитикой. Как же решили связать свою жизнь с экономикой? — Я родилась в небольшом городе Кургане, окончила школу с экономическим уклоном и, соответственно, поступила в Уральский государственный экономический университет в Екатеринбурге на специальность «Мировая экономика». Начала работать менеджером в сфере ВЭД, параллельно получала второе высшее образование в УрФУ — училась на переводчика. Как закончила обучение — пришла на работу в «Швабе-Урал» и начала развиваться в сфере финансов. У 29-летней Алены два высших образования Фото: сайт конкурса «Мисс Офис» — Получается, изначально знали, что будете экономистом? — В детстве я мечтала стать перекупом автомобилей — странная мечта для девочки, но судьба, к счастью, определила меня в сферу экономики. Мне нравится то, чем я занимаюсь, вижу в этом ощутимую пользу. Ведь главное для любого человека — ощущать, что твоя деятельность приносит вклад в развитие общества, пусть пока это и в рамках организации. — Помимо основной работы, вы еще развиваете собственный проект в сфере подбора промо-персонала. Как пришла идея создать такой стартап и с кем из крупных заказчиков уже удалось посотрудничать? — Когда я училась в университете на очной форме, у меня не было возможности устроиться на работу с пятидневным графиком, а вот подработки были уместны. Постепенно я изучила эту сферу, подумала о том, что важно для двух сторон, и постепенно начала работу уже в качестве посредника между компаниями и промо-персоналом. В основном с крупными заказчиками я работаю в качестве посредника через рекламные агентства полного цикла, количество организаций значительное, и выделить каких-то крупных сразу не смогу. Больше запоминаются те организации, с которыми комфортно работать, всегда ставлю в приоритет их вне зависимости крупная это компания или нет. — Что касается конкурсов красоты: приходилось ли вам ранее участвовать в них? — Участие в подобных крупных конкурсах красоты произошло впервые. Иногда просачивался вопрос среди моего окружения: «Почему ты не отправляла заявку на участие в „Мисс Екатеринбург“?» У меня был стандартный ответ: «Не было такого количества свободного времени, чтобы принять участие». Я всегда отдавала приоритет работе. Новость по теме Екатеринбурженка пробилась в шорт-лист самых красивых офисных сотрудниц мира — Вы вошли в топ-30 девушек, которые поборются за звание самой красивой офисной сотрудницы мира. Какие эмоции испытали, когда узнали о своем выходе в финал? — Испытала огромную благодарность и радость. Это было действительно масштабное событие, в которое было включено абсолютно все мое окружение. Особенно было приятно, что откликались не только мои друзья, а также друзья друзей, коллег, родственников, соседей. Я ощутила такой поток поддержки из всех уголков этого мира. Ценность этого несоизмерима ни с чем, благодарю каждого от всей души. — Приоткройте завесу тайны: что участницам предстоит показать в финале? — В финале будут 30 девушек, прошедших итоговый отбор, которые смогут представить себя, свою компанию и регион на международном уровне. Сам финал будет проходить в Москве 30 ноября, в прошлом году такое шоу посмотрели более 10 млн человек. Период подготовки уже начался — в день подведения итогов интернет-голосования, то есть сразу через два часа. У нас огромное количество дедлайнов, задач, которые мы должны закрыть, будучи еще в своих городах. Самое ответственное сейчас — подготовить костюм для выхода на этапе финального шоу «Арт-дефиле». Я привлекла дизайнера, с которой у нас предстоит сложная работа по подготовке образа в сжатые сроки. — Помимо короны победительница получает денежный приз — 3 млн рублей. Уже придумали, куда потратите, если выиграете? — В моей голове давно зиждется мысль о том, как создать доступную платформу, которая поможет девушкам, девочкам из разных уголков России стать увереннее и найти силу в женственности. Платформа, которая соберет знания высококлассных профессионалов о базовых вещах, необходимых каждой девушке, включая психологическое наставление о здоровой самооценке, знания о правильной постановке речи, дефиле, этикете, питании и других важных вещах, которые помогут взращиванию личности и самоценности. Я сама родом из маленького города, мне в определенной части не хватало такого образования — либо это было слишком дорого, либо доступно только офлайн. Сейчас это только мой неоцифрованный проект, который требует времени и средств на осуществление. Возможно, главный приз «Мисс Офис» сможет дать серьезный толчок к реализации данной идеи. — Какие перспективы и возможности открывает перед вами участие в «Мисс Офис»? — Прежде всего, это личностный рост. Здесь гармонично переплетаются все сферы жизни участницы — ее профессиональная сфера, творческие способности, коммуникативные навыки, мышление, способность гибко реагировать на возникающие задачи и искать нестандартные пути решения. Поэтому для меня это как вызов, который мне выдалось принять. Из 120 участниц девушка стала лучшей Фото: alenaa_ar (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) — Ваше участие в конкурсе «Мисс Офис» может как-то повлиять на вашу карьеру? Например, вы уйдете из компании и больше посвятите себя собственному проекту? — Возможно, в «Швабе-Урал» я работаю уже пять лет, начинала с «экономиста первого уровня» и постепенно пришла к должности «ведущий экономист». Сейчас я прохожу несколько обучений в своей профобласти и понимаю, что я выросла из «Швабе-Урал», хочу дальше идти в развитие, применять новые инструменты и охватывать больший функционал. Это может быть возможным, увы, только в рамках уже другой организации. — Вы работаете в «Швабе-Урал», занимаетесь своим проектом, йогой, большим теннисом, вместе со школой вокала устраиваете благотворительные концерты. Как находите на все время? Не чувствуете ли выгорание и как от него защищаетесь? — А как можно получить выгорание от того, что тебя вдохновляет? Уверена, когда у меня появится своя семья, я буду направлять свой фокус внимания в сторону мужа и детей. А пока получаю колоссальное наслаждение от своей деятельности, работы, увлечений, спорта, график у меня плотный, но меня это даже наоборот наполняет энергией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ведущий экономист из Екатеринбурга Алена Арефьева вышла в финал конкурса «Мисс Офис», где за звание самой красивой сотрудницы борются девушки из Франции, ОАЭ, Швейцарии, Сербии и России. В детстве у Алены была странная мечта — она хотела заниматься перекупом автомобилей, но, повзрослев, решила посвятить свою жизнь экономике. Алена раскрыла, что ждет девушек на финальном шоу, почему она раньше никогда не участвовала в конкурсах красоты и куда планирует потратить 3 млн рублей в случае победы. — Известно, что вы работаете в «Швабе-Урал», где вы занимаетесь подготовкой управленческой отчетности, привлечением заемного финансирования и аналитикой. Как же решили связать свою жизнь с экономикой? — Я родилась в небольшом городе Кургане, окончила школу с экономическим уклоном и, соответственно, поступила в Уральский государственный экономический университет в Екатеринбурге на специальность «Мировая экономика». Начала работать менеджером в сфере ВЭД, параллельно получала второе высшее образование в УрФУ — училась на переводчика. Как закончила обучение — пришла на работу в «Швабе-Урал» и начала развиваться в сфере финансов. — Получается, изначально знали, что будете экономистом? — В детстве я мечтала стать перекупом автомобилей — странная мечта для девочки, но судьба, к счастью, определила меня в сферу экономики. Мне нравится то, чем я занимаюсь, вижу в этом ощутимую пользу. Ведь главное для любого человека — ощущать, что твоя деятельность приносит вклад в развитие общества, пусть пока это и в рамках организации. — Помимо основной работы, вы еще развиваете собственный проект в сфере подбора промо-персонала. Как пришла идея создать такой стартап и с кем из крупных заказчиков уже удалось посотрудничать? — Когда я училась в университете на очной форме, у меня не было возможности устроиться на работу с пятидневным графиком, а вот подработки были уместны. Постепенно я изучила эту сферу, подумала о том, что важно для двух сторон, и постепенно начала работу уже в качестве посредника между компаниями и промо-персоналом. В основном с крупными заказчиками я работаю в качестве посредника через рекламные агентства полного цикла, количество организаций значительное, и выделить каких-то крупных сразу не смогу. Больше запоминаются те организации, с которыми комфортно работать, всегда ставлю в приоритет их вне зависимости крупная это компания или нет. — Что касается конкурсов красоты: приходилось ли вам ранее участвовать в них? — Участие в подобных крупных конкурсах красоты произошло впервые. Иногда просачивался вопрос среди моего окружения: «Почему ты не отправляла заявку на участие в „Мисс Екатеринбург“?» У меня был стандартный ответ: «Не было такого количества свободного времени, чтобы принять участие». Я всегда отдавала приоритет работе. — Вы вошли в топ-30 девушек, которые поборются за звание самой красивой офисной сотрудницы мира. Какие эмоции испытали, когда узнали о своем выходе в финал? — Испытала огромную благодарность и радость. Это было действительно масштабное событие, в которое было включено абсолютно все мое окружение. Особенно было приятно, что откликались не только мои друзья, а также друзья друзей, коллег, родственников, соседей. Я ощутила такой поток поддержки из всех уголков этого мира. Ценность этого несоизмерима ни с чем, благодарю каждого от всей души. — Приоткройте завесу тайны: что участницам предстоит показать в финале? — В финале будут 30 девушек, прошедших итоговый отбор, которые смогут представить себя, свою компанию и регион на международном уровне. Сам финал будет проходить в Москве 30 ноября, в прошлом году такое шоу посмотрели более 10 млн человек. Период подготовки уже начался — в день подведения итогов интернет-голосования, то есть сразу через два часа. У нас огромное количество дедлайнов, задач, которые мы должны закрыть, будучи еще в своих городах. Самое ответственное сейчас — подготовить костюм для выхода на этапе финального шоу «Арт-дефиле». Я привлекла дизайнера, с которой у нас предстоит сложная работа по подготовке образа в сжатые сроки. — Помимо короны победительница получает денежный приз — 3 млн рублей. Уже придумали, куда потратите, если выиграете? — В моей голове давно зиждется мысль о том, как создать доступную платформу, которая поможет девушкам, девочкам из разных уголков России стать увереннее и найти силу в женственности. Платформа, которая соберет знания высококлассных профессионалов о базовых вещах, необходимых каждой девушке, включая психологическое наставление о здоровой самооценке, знания о правильной постановке речи, дефиле, этикете, питании и других важных вещах, которые помогут взращиванию личности и самоценности. — Какие перспективы и возможности открывает перед вами участие в «Мисс Офис»? — Прежде всего, это личностный рост. Здесь гармонично переплетаются все сферы жизни участницы — ее профессиональная сфера, творческие способности, коммуникативные навыки, мышление, способность гибко реагировать на возникающие задачи и искать нестандартные пути решения. Поэтому для меня это как вызов, который мне выдалось принять. — Ваше участие в конкурсе «Мисс Офис» может как-то повлиять на вашу карьеру? Например, вы уйдете из компании и больше посвятите себя собственному проекту? — Возможно, в «Швабе-Урал» я работаю уже пять лет, начинала с «экономиста первого уровня» и постепенно пришла к должности «ведущий экономист». Сейчас я прохожу несколько обучений в своей профобласти и понимаю, что я выросла из «Швабе-Урал», хочу дальше идти в развитие, применять новые инструменты и охватывать больший функционал. Это может быть возможным, увы, только в рамках уже другой организации. — Вы работаете в «Швабе-Урал», занимаетесь своим проектом, йогой, большим теннисом, вместе со школой вокала устраиваете благотворительные концерты. Как находите на все время? Не чувствуете ли выгорание и как от него защищаетесь? — А как можно получить выгорание от того, что тебя вдохновляет? Уверена, когда у меня появится своя семья, я буду направлять свой фокус внимания в сторону мужа и детей. А пока получаю колоссальное наслаждение от своей деятельности, работы, увлечений, спорта, график у меня плотный, но меня это даже наоборот наполняет энергией.