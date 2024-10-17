Шахматистки «Сима-Ленд» взяли золото на чемпионате России

18 октября 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Женская команда «Сима-ленд» доминировала в турнире, выиграв 10 матчей из 13 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Женская команда «Сима-ленд» стала чемпионом России по блицу, завоевав золотые медали на командном чемпионате страны, который проходил в Сочи. Об этом URA.RU сообщили в Федерации шахмат Свердловской области. «В Сочи завершился чемпионат России по блицу среди женских команд, где победителем стала команда„Сима-ленд“. Сильнейшая команда в составе Екатерины Гольцевой, Ирены Люцингер, Натальи Погониной, Марины Корневой и Анастасии Дубниковой доминировала в турнире, выиграв 10 матчей из 13 и сводя три вничью, что позволило им обеспечить себе первое место», — отметили в шахматной организации. Исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян подчеркнул высокий уровень мастерства уральской команды. «Девочки заранее обеспечили себе победу за два тура до окончания соревнований. Второе место заняла команда из Москвы с 21 очком, а бронзу завоевала команда из Республики Беларусь с 20 очками. Шахматный спорт в регионе достиг значительных успехов благодаря поддержке основателя и владельца компании „Сима-ленд“ Андрея Симановского», — поделился шахматист. Чемпионаты России по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин проходит в Сочи (Краснодарский край) с 13 по 20 октября. Соревнования проводятся раздельно для мужчин и для женщин по швейцарской системе в 13 туров с контролем времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого. На старт выходят 224 участника у мужчин и 112 — у женщин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женская команда «Сима-ленд» стала чемпионом России по блицу, завоевав золотые медали на командном чемпионате страны, который проходил в Сочи. Об этом URA.RU сообщили в Федерации шахмат Свердловской области. «В Сочи завершился чемпионат России по блицу среди женских команд, где победителем стала команда„Сима-ленд“. Сильнейшая команда в составе Екатерины Гольцевой, Ирены Люцингер, Натальи Погониной, Марины Корневой и Анастасии Дубниковой доминировала в турнире, выиграв 10 матчей из 13 и сводя три вничью, что позволило им обеспечить себе первое место», — отметили в шахматной организации. Исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян подчеркнул высокий уровень мастерства уральской команды. «Девочки заранее обеспечили себе победу за два тура до окончания соревнований. Второе место заняла команда из Москвы с 21 очком, а бронзу завоевала команда из Республики Беларусь с 20 очками. Шахматный спорт в регионе достиг значительных успехов благодаря поддержке основателя и владельца компании „Сима-ленд“ Андрея Симановского», — поделился шахматист. Чемпионаты России по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин проходит в Сочи (Краснодарский край) с 13 по 20 октября. Соревнования проводятся раздельно для мужчин и для женщин по швейцарской системе в 13 туров с контролем времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого. На старт выходят 224 участника у мужчин и 112 — у женщин.