17 октября 2024

Переулок возле мэрии Екатеринбурга разваливается на глазах: фото позора

Плитка в Театральном переулке в центре Екатеринбурга пошла волнами
© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеходная зона в Театральном переулке. Екатеринбург , тротуарная плитка, прохожая, театральный переулок
Реконструкцию переулка госэкспертиза согласовала в 2021-м Фото:

Театральный переулок — прямо под окнами мэрии Екатеринбурга, между «Пассажем» и ЦУМом — разваливается на глазах. Тротуарная плитка в некоторых местах пошла волнами и обвалилась, обратил внимание корреспондент URA.RU.

Агентство обратилось в мэрию за разъяснениями, когда будут ремонтировать участок, по которому ежедневно ходят тысячи горожан. Ответ ожидается.

О планах видоизменить Театральный переулок говорят с 2021-го. Согласно постановлению от 2023 года по благоустройству города, на мэрию была возложена обязанность до 2025 года привести в порядок пешеходную зону по улице Вайнера, от проспекта Ленина до улицы Куйбышева, эспланаду от улицы Вайнера до улицы Шейнкмана и тротуар по переулку Театральному, от улицы Вайнера до переулка Банковского.

Пешеходная зона в Театральном переулке. Екатеринбург
Фото:
Пешеходная зона в Театральном переулке. Екатеринбург
Фото:
Пешеходная зона в Театральном переулке. Екатеринбург
Фото:
Пешеходная зона в Театральном переулке. Екатеринбург
Фото:

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Театральный переулок — прямо под окнами мэрии Екатеринбурга, между «Пассажем» и ЦУМом — разваливается на глазах. Тротуарная плитка в некоторых местах пошла волнами и обвалилась, обратил внимание корреспондент URA.RU. Агентство обратилось в мэрию за разъяснениями, когда будут ремонтировать участок, по которому ежедневно ходят тысячи горожан. Ответ ожидается. О планах видоизменить Театральный переулок говорят с 2021-го. Согласно постановлению от 2023 года по благоустройству города, на мэрию была возложена обязанность до 2025 года привести в порядок пешеходную зону по улице Вайнера, от проспекта Ленина до улицы Куйбышева, эспланаду от улицы Вайнера до улицы Шейнкмана и тротуар по переулку Театральному, от улицы Вайнера до переулка Банковского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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