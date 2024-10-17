Переулок возле мэрии Екатеринбурга разваливается на глазах: фото позора

Театральный переулок — прямо под окнами мэрии Екатеринбурга, между «Пассажем» и ЦУМом — разваливается на глазах. Тротуарная плитка в некоторых местах пошла волнами и обвалилась, обратил внимание корреспондент URA.RU.
Агентство обратилось в мэрию за разъяснениями, когда будут ремонтировать участок, по которому ежедневно ходят тысячи горожан. Ответ ожидается.
О планах видоизменить Театральный переулок говорят с 2021-го. Согласно постановлению от 2023 года по благоустройству города, на мэрию была возложена обязанность до 2025 года привести в порядок пешеходную зону по улице Вайнера, от проспекта Ленина до улицы Куйбышева, эспланаду от улицы Вайнера до улицы Шейнкмана и тротуар по переулку Театральному, от улицы Вайнера до переулка Банковского.
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Театральный переулок — прямо под окнами мэрии Екатеринбурга, между «Пассажем» и ЦУМом — разваливается на глазах. Тротуарная плитка в некоторых местах пошла волнами и обвалилась, обратил внимание корреспондент URA.RU. Агентство обратилось в мэрию за разъяснениями, когда будут ремонтировать участок, по которому ежедневно ходят тысячи горожан. Ответ ожидается. О планах видоизменить Театральный переулок говорят с 2021-го. Согласно постановлению от 2023 года по благоустройству города, на мэрию была возложена обязанность до 2025 года привести в порядок пешеходную зону по улице Вайнера, от проспекта Ленина до улицы Куйбышева, эспланаду от улицы Вайнера до улицы Шейнкмана и тротуар по переулку Театральному, от улицы Вайнера до переулка Банковского.