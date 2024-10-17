В Екатеринбурге привезли в суд деда, жестоко убившего месячного младенца. Онлайн-трансляция

18 октября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Судебное заседание проходит в закрытом режиме Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша В Чкаловской районном суде Екатеринбурга избирают меру пресечения 45-летнему Дмитрию Кучину, который обвиняется в убийстве новорожденного внука. Преступление случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. Мужчину искали порядка 150 сотрудников силовых структур. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, как проходит заседание. 14:47 Судья удалился в совещательную комнату. 14:41 Дмитрия Кучина прячут от журналистов. Он уже в зале заседания. Прессу пустят только на оглашение резолютивной части. 14:36 Задержали Дмитрия Кучина в таком состоянии 16 октября. Вероятно, он был под наркотиками. СКР и ГУ МВД 14:24 Никто из родственников убитого ребенка и предполагаемого убийцы в суд не пришел. 14:22 Кучина уже доставили в суд, однако журналисты его увидеть не смогли. Заседание пройдет в закрытом режиме, так как пострадавший — ребенок. В зале суда сейчас так Фото: Анна Салымская, URA.RU 14:18 Трагедия произошла в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. Полуторамесячный мальчик плакал, чем вызвал гнев своего деда. Кучин взял ребенка за ногу и, по предварительной версии, несколько раз со всей силы ударил головой об стены и косяки дверей. В этот момент в квартире были бабушка, мать и старшие брат с сестрой погибшего. Кучина обвиняют по части 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), свою вину он частично признал. 14:17 Меру пресечения Кучину будет избирать судья Александр Кабанов. Известен громкими делами, например, в прошлом году вынес приговор бутлегерам, отправившим на тот свет 44 человека. 14:15 Судебное заседание проходит в закрытом режиме. СМИ и слушатели попадут в зал только на оглашение постановления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чкаловской районном суде Екатеринбурга избирают меру пресечения 45-летнему Дмитрию Кучину, который обвиняется в убийстве новорожденного внука. Преступление случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. Мужчину искали порядка 150 сотрудников силовых структур. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, как проходит заседание. 14:47 18.10.2024 Судья удалился в совещательную комнату. 14:41 18.10.2024 Дмитрия Кучина прячут от журналистов. Он уже в зале заседания. Прессу пустят только на оглашение резолютивной части. 14:36 18.10.2024 Задержали Дмитрия Кучина в таком состоянии 16 октября. Вероятно, он был под наркотиками. 14:24 18.10.2024 Никто из родственников убитого ребенка и предполагаемого убийцы в суд не пришел. 14:22 18.10.2024 Кучина уже доставили в суд, однако журналисты его увидеть не смогли. Заседание пройдет в закрытом режиме, так как пострадавший — ребенок. 14:18 18.10.2024 Трагедия произошла в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. Полуторамесячный мальчик плакал, чем вызвал гнев своего деда. Кучин взял ребенка за ногу и, по предварительной версии, несколько раз со всей силы ударил головой об стены и косяки дверей. В этот момент в квартире были бабушка, мать и старшие брат с сестрой погибшего. Кучина обвиняют по части 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), свою вину он частично признал. 14:17 18.10.2024 Меру пресечения Кучину будет избирать судья Александр Кабанов. Известен громкими делами, например, в прошлом году вынес приговор бутлегерам, отправившим на тот свет 44 человека. 14:15 18.10.2024 Судебное заседание проходит в закрытом режиме. СМИ и слушатели попадут в зал только на оглашение постановления.