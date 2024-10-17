В Чкаловской районном суде Екатеринбурга избирают меру пресечения 45-летнему Дмитрию Кучину, который обвиняется в убийстве новорожденного внука. Преступление случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. Мужчину искали порядка 150 сотрудников силовых структур. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, как проходит заседание.
14:4718.10.2024 Судья удалился в совещательную комнату.
14:4118.10.2024 Дмитрия Кучина прячут от журналистов. Он уже в зале заседания. Прессу пустят только на оглашение резолютивной части.
14:3618.10.2024 Задержали Дмитрия Кучина в таком состоянии 16 октября. Вероятно, он был под наркотиками.
СКР и ГУ МВД
14:2418.10.2024 Никто из родственников убитого ребенка и предполагаемого убийцы в суд не пришел.
14:2218.10.2024 Кучина уже доставили в суд, однако журналисты его увидеть не смогли. Заседание пройдет в закрытом режиме, так как пострадавший — ребенок.
В зале суда сейчас так
Фото: Анна Салымская, URA.RU
14:1818.10.2024 Трагедия произошла в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. Полуторамесячный мальчик плакал, чем вызвал гнев своего деда. Кучин взял ребенка за ногу и, по предварительной версии, несколько раз со всей силы ударил головой об стены и косяки дверей. В этот момент в квартире были бабушка, мать и старшие брат с сестрой погибшего. Кучина обвиняют по части 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), свою вину он частично признал.
14:1718.10.2024 Меру пресечения Кучину будет избирать судья Александр Кабанов. Известен громкими делами, например, в прошлом году вынес приговор бутлегерам, отправившим на тот свет 44 человека.
14:1518.10.2024 Судебное заседание проходит в закрытом режиме. СМИ и слушатели попадут в зал только на оглашение постановления.
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В Чкаловской районном суде Екатеринбурга избирают меру пресечения 45-летнему Дмитрию Кучину, который обвиняется в убийстве новорожденного внука. Преступление случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. Мужчину искали порядка 150 сотрудников силовых структур. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, как проходит заседание. 14:47 18.10.2024 Судья удалился в совещательную комнату. 14:41 18.10.2024 Дмитрия Кучина прячут от журналистов. Он уже в зале заседания. Прессу пустят только на оглашение резолютивной части. 14:36 18.10.2024 Задержали Дмитрия Кучина в таком состоянии 16 октября. Вероятно, он был под наркотиками. 14:24 18.10.2024 Никто из родственников убитого ребенка и предполагаемого убийцы в суд не пришел. 14:22 18.10.2024 Кучина уже доставили в суд, однако журналисты его увидеть не смогли. Заседание пройдет в закрытом режиме, так как пострадавший — ребенок. 14:18 18.10.2024 Трагедия произошла в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. Полуторамесячный мальчик плакал, чем вызвал гнев своего деда. Кучин взял ребенка за ногу и, по предварительной версии, несколько раз со всей силы ударил головой об стены и косяки дверей. В этот момент в квартире были бабушка, мать и старшие брат с сестрой погибшего. Кучина обвиняют по части 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), свою вину он частично признал. 14:17 18.10.2024 Меру пресечения Кучину будет избирать судья Александр Кабанов. Известен громкими делами, например, в прошлом году вынес приговор бутлегерам, отправившим на тот свет 44 человека. 14:15 18.10.2024 Судебное заседание проходит в закрытом режиме. СМИ и слушатели попадут в зал только на оглашение постановления.