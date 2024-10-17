Екатеринбурженка нашла друга на «Мамбе» и лишилась миллиона рублей

Жительница Екатеринбурга доверилась мужчине, с которым познакомилась на сайте «Мамба», и лишилась более миллиона рублей. Подробности истории URA.RU рассказал источник.
«43-летняя женщина познакомилась на сайте знакомств с неким Максимом. Тот похвастался, что уже пять лет вкладывает деньги в финансовую биржу и имеет стабильный высокий доход. Он предложил и новой подруге попробовать сыграть на бирже. Та согласилась», — рассказал собеседник агентства.
Женщина зарегистрировалась «на бирже» и под руководством Максима перевела туда один миллион 80 тысяч рублей — все свои накопления. Поначалу она видела, как сумма на ее счету растет, и верила, что удачно вложила капитал. Однако в определенный момент деньги исчезли, новый друг испарился, а его страничка и переписка на «Мамбе» оказались удалены. «Дама поняла, что ее облапошили, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — добавил источник.
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Жительница Екатеринбурга доверилась мужчине, с которым познакомилась на сайте «Мамба», и лишилась более миллиона рублей. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «43-летняя женщина познакомилась на сайте знакомств с неким Максимом. Тот похвастался, что уже пять лет вкладывает деньги в финансовую биржу и имеет стабильный высокий доход. Он предложил и новой подруге попробовать сыграть на бирже. Та согласилась», — рассказал собеседник агентства. Женщина зарегистрировалась «на бирже» и под руководством Максима перевела туда один миллион 80 тысяч рублей — все свои накопления. Поначалу она видела, как сумма на ее счету растет, и верила, что удачно вложила капитал. Однако в определенный момент деньги исчезли, новый друг испарился, а его страничка и переписка на «Мамбе» оказались удалены. «Дама поняла, что ее облапошили, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — добавил источник.