17 октября 2024

Екатеринбурженка нашла друга на «Мамбе» и лишилась миллиона рублей

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Новый знакомый убедил женщину вложить деньги «на биржу» и пропал Фото:

Жительница Екатеринбурга доверилась мужчине, с которым познакомилась на сайте «Мамба», и лишилась более миллиона рублей. Подробности истории URA.RU рассказал источник.

«43-летняя женщина познакомилась на сайте знакомств с неким Максимом. Тот похвастался, что уже пять лет вкладывает деньги в финансовую биржу и имеет стабильный высокий доход. Он предложил и новой подруге попробовать сыграть на бирже. Та согласилась», — рассказал собеседник агентства.

Женщина зарегистрировалась «на бирже» и под руководством Максима перевела туда один миллион 80 тысяч рублей — все свои накопления. Поначалу она видела, как сумма на ее счету растет, и верила, что удачно вложила капитал. Однако в определенный момент деньги исчезли, новый друг испарился, а его страничка и переписка на «Мамбе» оказались удалены. «Дама поняла, что ее облапошили, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — добавил источник.

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Жительница Екатеринбурга доверилась мужчине, с которым познакомилась на сайте «Мамба», и лишилась более миллиона рублей. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «43-летняя женщина познакомилась на сайте знакомств с неким Максимом. Тот похвастался, что уже пять лет вкладывает деньги в финансовую биржу и имеет стабильный высокий доход. Он предложил и новой подруге попробовать сыграть на бирже. Та согласилась», — рассказал собеседник агентства. Женщина зарегистрировалась «на бирже» и под руководством Максима перевела туда один миллион 80 тысяч рублей — все свои накопления. Поначалу она видела, как сумма на ее счету растет, и верила, что удачно вложила капитал. Однако в определенный момент деньги исчезли, новый друг испарился, а его страничка и переписка на «Мамбе» оказались удалены. «Дама поняла, что ее облапошили, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — добавил источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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