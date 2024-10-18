На трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень временно перекроют движение по мосту через реку Пышма на время монтажных работ. Водителям следует ожидать ограничений в определенные часы с 22 по 27 октября. Объезд закрытых участков будет организован через поселок Белоярский, рассказали URA.RU в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Перекрытия ожидаются: 22 октября с 10:00 до 10:30, с 13:00 до 13:30, с 16:15 до 16:45; 23 октября с 10:00 до 10:30, с 13:00 до 13:30; 25 октября с 10:00 до 10:30, с 13:30 до 14:00. Также ограничения введут в аналогичное время 26 и 27 октября», — следует из сообщения.
Дополнительно дорожники уведомляют о реверсивном движении на 55-м километре трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган 21 октября из-за аварийных работ на железнодорожном переезде. На участке организуют одностороннее движение, за которым будут следить регулировщики.
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