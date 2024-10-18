Группа «Пилот» отказалась от тура по Уралу из-за травмы руки барабанщика. Музыканты планировали выступить в Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Тюмени, но концерты пришлось перенести. Об этом артисты сообщают в своих соцсетях.
«Урал, внимание! Накануне наш барабанщик Никита Белозеров серьезно ушиб руку, диагноз — сильное растяжение и трещина мизинца. Сегодня утром на приеме Никите был предписан недельный покой, что исключило возможность участия в концертах на этой неделе. Весь коллектив уже был в аэропорту и готовился вылетать в Челябинск, но, к нашему огромному сожалению, было принято решение о переносе концертов этой недели. Без Никиты Николаевича наше шоу не играется», — написали музыканты.
Так, в Екатеринбурге концерт перенесли с 18 октября на 7 февраля, в Челябинске — на 8 февраля. В Пермь музыканты заедут 6 февраля, по Тюмени даты еще не определены.
Похожая история с внезапными отменами произошла в Екатеринбурге и Челябинске. За несколько дней до концерта перенесли выступление рэпера Big Baby Tape. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина припомнила, что год назад просила проверить артиста из-за пропаганды наркотиков в песнях. Но связаны ли с этим новые отмены концертов на Урале, ей неизвестно.
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