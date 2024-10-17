Свердловскую молодежь привлекли к работе над важным брендом

В Екатеринбурге стартовала Уральская креативная неделя

18 октября 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

К созданию новых смыслов для региона привлекли молодежь (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге стартовала Уральская креативная неделя, в рамках которой молодые активисты и лидеры со всего региона придумывают новый бренд для свердловской молодежи. Модератором встречи выступила директор регионального Дома молодежи Наталья Лытина, а приветствовал участников замминистра образования Денис Протасов, рассказали URA.RU в команде организаторов. «Средний Урал и Екатеринбург — это не только про заводы, машиностроение и оборудование, это и про рок-музыку, и про кино, и про моду, и про авангардную живопись и литературу. Именно у нас в регионе, благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева, проводятся уникальные мероприятия креативной сферы, на которых молодые люди могут заявить о себе, реализовать свои творческие идеи. Задача этой недели — понять, кто же мы есть на самом деле и выразить это в референсах, буквах и картинках», — сказал в приветственном слове Протасов. Мероприятия креативной недели проходят в «Домне». Опытом со свердловчанами уже поделился замначальника главного управления молодежной политики Челябинской области Алексей Хрущев. Затем о своих проектах рассказали яркие представители индустрии: руководитель фестиваля «ЧО» Никита Харисов, директор событийной программы креативного кластера «На Заводе» Ангелина Лунева, руководитель фестиваля «Стенограффия» Анна Клец, а завершила лекционную часть глава ямальского бренда «Ямолод.стиль» Кристина Краева. После этого участники разбились на команды и сначала изучили идеи, которые присылали свердловчане в течение месяца, а затем представили свои, каким им видится регион. Среди образов и смыслов — кирпичи, заводы, реконструкция и конструктивизм, брутальность и металлургия, самоцветная душа, граффити и яркие эмоции. В финале первого дня с открытой лекцией про брендинг и мерч выступил оркестратор креативной экосистемы QUOKKA Артем Миронов, а интернет-маркетолог, преподаватель УрФУ Татьяна Паверман рассказала о креативе в рекламе. Впереди еще пять дней хакатона, когда молодые дизайнеры продолжат развивать свои идеи, которые по итогу представят на открытое голосование за лучшие дизайн-проекты. Победителям обещают призы, а лучший проект ляжет в основу брендбука «Молодежь Свердловской области». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стартовала Уральская креативная неделя, в рамках которой молодые активисты и лидеры со всего региона придумывают новый бренд для свердловской молодежи. Модератором встречи выступила директор регионального Дома молодежи Наталья Лытина, а приветствовал участников замминистра образования Денис Протасов, рассказали URA.RU в команде организаторов. «Средний Урал и Екатеринбург — это не только про заводы, машиностроение и оборудование, это и про рок-музыку, и про кино, и про моду, и про авангардную живопись и литературу. Именно у нас в регионе, благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева, проводятся уникальные мероприятия креативной сферы, на которых молодые люди могут заявить о себе, реализовать свои творческие идеи. Задача этой недели — понять, кто же мы есть на самом деле и выразить это в референсах, буквах и картинках», — сказал в приветственном слове Протасов. Мероприятия креативной недели проходят в «Домне». Опытом со свердловчанами уже поделился замначальника главного управления молодежной политики Челябинской области Алексей Хрущев. Затем о своих проектах рассказали яркие представители индустрии: руководитель фестиваля «ЧО» Никита Харисов, директор событийной программы креативного кластера «На Заводе» Ангелина Лунева, руководитель фестиваля «Стенограффия» Анна Клец, а завершила лекционную часть глава ямальского бренда «Ямолод.стиль» Кристина Краева. После этого участники разбились на команды и сначала изучили идеи, которые присылали свердловчане в течение месяца, а затем представили свои, каким им видится регион. Среди образов и смыслов — кирпичи, заводы, реконструкция и конструктивизм, брутальность и металлургия, самоцветная душа, граффити и яркие эмоции. В финале первого дня с открытой лекцией про брендинг и мерч выступил оркестратор креативной экосистемы QUOKKA Артем Миронов, а интернет-маркетолог, преподаватель УрФУ Татьяна Паверман рассказала о креативе в рекламе. Впереди еще пять дней хакатона, когда молодые дизайнеры продолжат развивать свои идеи, которые по итогу представят на открытое голосование за лучшие дизайн-проекты. Победителям обещают призы, а лучший проект ляжет в основу брендбука «Молодежь Свердловской области».