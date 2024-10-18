В Екатеринбурге изменят три автобусных маршрута

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Автобус 54 маршрута, разбитый пассажирами в день 295-летия Екатеринбурга, автобус
Пути следования автобусов в центр города не изменятся Фото:

В Екатеринбурге с 19 октября изменят автобусные маршруты №42, 83 и 86. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Автобусы №86 будут ходить по улицам Лыжников — Рощинской до конечной „Рощинская“. В свою очередь №42 и №83, следующие к конечной „ЖК Светлый“, станут проезжать по улицам Лыжников — Рощинской — Алтайской, после чего возвращаться к обычному маршруту», — пояснили в мэрии. Пути следования в центр города останутся без изменений

Помимо этого, по новому маршруту ходят автобусы №53, 045, 58, 63, 77. Это связано с работами на Золотистом бульваре. Подробная информация о том, как теперь курсирует транспорт — в отдельном материале URA.RU.

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В Екатеринбурге с 19 октября изменят автобусные маршруты №42, 83 и 86. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Автобусы №86 будут ходить по улицам Лыжников — Рощинской до конечной „Рощинская“. В свою очередь №42 и №83, следующие к конечной „ЖК Светлый“, станут проезжать по улицам Лыжников — Рощинской — Алтайской, после чего возвращаться к обычному маршруту», — пояснили в мэрии. Пути следования в центр города останутся без изменений Помимо этого, по новому маршруту ходят автобусы №53, 045, 58, 63, 77. Это связано с работами на Золотистом бульваре. Подробная информация о том, как теперь курсирует транспорт — в отдельном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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