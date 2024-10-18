В Екатеринбурге изменят три автобусных маршрута

Пути следования автобусов в центр города не изменятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге с 19 октября изменят автобусные маршруты №42, 83 и 86. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Автобусы №86 будут ходить по улицам Лыжников — Рощинской до конечной „Рощинская“. В свою очередь №42 и №83, следующие к конечной „ЖК Светлый“, станут проезжать по улицам Лыжников — Рощинской — Алтайской, после чего возвращаться к обычному маршруту», — пояснили в мэрии. Пути следования в центр города останутся без изменений

Помимо этого, по новому маршруту ходят автобусы №53, 045, 58, 63, 77. Это связано с работами на Золотистом бульваре. Подробная информация о том, как теперь курсирует транспорт — в отдельном материале URA.RU.