Депутатам из ХМАО запретили голосовать за отставку спикера думы

Депутатам Урая запретили голосовать за отставку председателя городской думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутатам думы Урая не разрешили внести на думское обсуждение вопрос об отставке председателя Александра Величко в связи с утратой доверия. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«По предложениям других депутатов нам было отказано в рассмотрении вопроса. Этот вопрос даже не поставили на голосование. Мы поднимем его снова на следующем заседании», — сказал Насибуллин.

По словам депутата, за отставку председателя были намерены проголосовать еще два депутата — Артем Кукушкин и Елена Бусарева. В связи с отказом Насибуллин намерен написать жалобу в прокуратуру. «Нас лишили права внести вопрос в повестку заседания. Считаю, что это ущемление прав депутатов», — заключил депутат.

В разговоре с корреспондентом агентства Артем Кукушкин объяснил, что голосование было инициировано депутатами, так как они считают, что спикер утратил их доверие. «На мой взгляд все его действия направлены на поддержание интересов администрации в лице главы Тимура Закирзянова», — сказал Кукушкин. Получить комментарий Величко не удалось, он не ответил на звонки журналиста агентства. Глава города Тимур Закирзянов также не ответил на звонки корреспондента, помощнику главы был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Пыть-Яха лишили полномочий спикера городской думы Олега Шевченко. Он подозревался в начислении заместителям и себе незаконных выплат и премий.

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