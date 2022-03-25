20 марта Алексею Орлову исполнилось 55 лет, бизнесмены и политики поздравляют его несколько дней Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов завершает программу празднования своего 55-летия (было 20 марта) в трехэтажном банном комплексе на улице Куйбышева, который в ближайшее время заработает и откроется для горожан под брендом московских «Сандунов». Об этом URA.RU рассказали два информированных источника. Хотя в администрации «Сандунов» категорически это отрицают.

«Вечером в пятницу Орлов — на техническом открытии банного комплекса», — поделился один из собеседников. «Там же мэр и его товарищи будут пробовать кухню», — добавил другой инсайдер, комментируя версию, что в действительности Орлов вместе с друзьями якобы поехал не в «Сандуны», а в один из фешенебельных городских ресторанов. О характере вечеринки говорит то, что никого из чиновников (как минимум городских), по некоторым данным, на ней нет.

Директор «Сандунов Урал» Антон Козлов сказал корреспонденту, что находится на месте, и мэра там нет. «Поэтому информация не соответствует действительности», — заявил менеджер. Ранее URA.RU сообщало, что первые банные разряды «Сандунов» в Екатеринбурге откроются для посещения в конце марта-начале апреля. И уже известны расценки.

Местный политический и бизнес-истеблишмент поздравляет Орлова с юбилеем всю неделю. Основная часть таких мероприятий прошла 22 марта (20-го и 21 марта градоначальника не было на месте) в здании мэрии.

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