«Сандуны Урал» в Екатеринбурге готовятся к открытию. Но только для мужчин

24 марта 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

«Сандуновские бани» откроют только первую очередь комплекса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужские банные разряды «Сандуновских бань» в Екатеринбурге откроются для посещения в конце марта-начале апреля. Об этом URA.RU сообщила компания «Сандуны Урал». «Открытие не за горами, но точной даты мы пока назвать не можем. Это все равно произойдет в ближайшее время: либо до конца марта, либо в первых числах апреля. Мы открываем только первую очередь нашего комплекса», — сообщают представители «Сандуны Урал». Также в компании рассказали, что для посещения будут доступны два банных разряда, но оба мужские. Один из них будет функционировать в формате женского дня один раз в неделю. Уже сейчас известно, что первый мужской разряд будет работать с 9.00 до 23.00, высший мужской разряд — с 10.00 до 00.00. Один день в неделю будет санитарным. По средам будет женский день — с 10.00 до 00.00 в высшем мужском разряде. Что касается цен, то за два часа в первом мужском разряде днем придется заплатить от 800 до 1400 рублей. В высшем разряде стоимость будет варьироваться от 1650 до 2000 рублей. В женский день дамы смогут заплатить за посещение комплекса от 900 до 1600 рублей. Решение о сносе банного комплекса «Бодрость», построенного в 20-х годах ХХ века на улице Куйбышева, было принято в начале июля. На месте бывшего комплекса решили открыть первый на Урале филиал московской компании «Сандуновских бань». Подрядчиком выступает строительная компания «Русград», строившая выставочный комплекс «Екатеринбург-ЭКСПО». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мужские банные разряды «Сандуновских бань» в Екатеринбурге откроются для посещения в конце марта-начале апреля. Об этом URA.RU сообщила компания «Сандуны Урал». «Открытие не за горами, но точной даты мы пока назвать не можем. Это все равно произойдет в ближайшее время: либо до конца марта, либо в первых числах апреля. Мы открываем только первую очередь нашего комплекса», — сообщают представители «Сандуны Урал». Также в компании рассказали, что для посещения будут доступны два банных разряда, но оба мужские. Один из них будет функционировать в формате женского дня один раз в неделю. Уже сейчас известно, что первый мужской разряд будет работать с 9.00 до 23.00, высший мужской разряд — с 10.00 до 00.00. Один день в неделю будет санитарным. По средам будет женский день — с 10.00 до 00.00 в высшем мужском разряде. Что касается цен, то за два часа в первом мужском разряде днем придется заплатить от 800 до 1400 рублей. В высшем разряде стоимость будет варьироваться от 1650 до 2000 рублей. В женский день дамы смогут заплатить за посещение комплекса от 900 до 1600 рублей. Решение о сносе банного комплекса «Бодрость», построенного в 20-х годах ХХ века на улице Куйбышева, было принято в начале июля. На месте бывшего комплекса решили открыть первый на Урале филиал московской компании «Сандуновских бань». Подрядчиком выступает строительная компания «Русград», строившая выставочный комплекс «Екатеринбург-ЭКСПО».