25 марта 2022
24 марта 2022

Семья погибла в ДТП в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
В результате ДТП в Пермском крае погибли трое человек Фото:

В результате аварии в Пермском крае погибли трое человек, шестилетний ребенок доставлен в больницу. О ДТП сообщили в пресс-службе полиции.

«Volkswagen допустил столкновение с большегрузом Volvo. Сам водитель легковушки и еще два пассажира, женщина и 12-летний ребенок, погибли», — пишет 59RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. ДТП произошло около 13:00 на 15-м километре автодороги Полазна — Чусовой. По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

По сообщению полиции, находившийся в легковом автомобиле шестилетний ребенок госпитализирован. Корреспондентам URA.RU на момент публикации не удалось связаться с пресс-службой ведомства.

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В результате аварии в Пермском крае погибли трое человек, шестилетний ребенок доставлен в больницу. О ДТП сообщили в пресс-службе полиции. «Volkswagen допустил столкновение с большегрузом Volvo. Сам водитель легковушки и еще два пассажира, женщина и 12-летний ребенок, погибли», — пишет 59RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. ДТП произошло около 13:00 на 15-м километре автодороги Полазна — Чусовой. По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. По сообщению полиции, находившийся в легковом автомобиле шестилетний ребенок госпитализирован. Корреспондентам URA.RU на момент публикации не удалось связаться с пресс-службой ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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