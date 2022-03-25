Семья погибла в ДТП в Пермском крае

В результате ДТП в Пермском крае погибли трое человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В результате аварии в Пермском крае погибли трое человек, шестилетний ребенок доставлен в больницу. О ДТП сообщили в пресс-службе полиции.

«Volkswagen допустил столкновение с большегрузом Volvo. Сам водитель легковушки и еще два пассажира, женщина и 12-летний ребенок, погибли», — пишет 59RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. ДТП произошло около 13:00 на 15-м километре автодороги Полазна — Чусовой. По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

По сообщению полиции, находившийся в легковом автомобиле шестилетний ребенок госпитализирован. Корреспондентам URA.RU на момент публикации не удалось связаться с пресс-службой ведомства.