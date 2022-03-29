Путин исключил четырех экспертов из научной структуры Совбеза РФ

30 марта 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Указ об исключении сотрудников датирован 28 марта 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указа, в соответствии с которым из состава научного совета при Совете безопасности РФ исключаются четыре эксперта. Среди них есть сотрудники институтов РАН, говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. «Внести в состав научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации <…> изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова С. М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа. Документ датирован 28 марта 2022 года. Алексей Громыко является директором Института Европы, Александр Никитин — директор центра евро-атлантической безопасности МГИМО, Александр Панов — главный научный сотрудник института США и Канады РАН, Сергей Рогов — научный руководитель Института США и Канады РАН. Эта информация следует из указа «Об утверждении состава научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации» от 11 мая 2021 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин подписал указа, в соответствии с которым из состава научного совета при Совете безопасности РФ исключаются четыре эксперта. Среди них есть сотрудники институтов РАН, говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. «Внести в состав научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации <…> изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова С. М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа. Документ датирован 28 марта 2022 года. Алексей Громыко является директором Института Европы, Александр Никитин — директор центра евро-атлантической безопасности МГИМО, Александр Панов — главный научный сотрудник института США и Канады РАН, Сергей Рогов — научный руководитель Института США и Канады РАН. Эта информация следует из указа «Об утверждении состава научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации» от 11 мая 2021 года.