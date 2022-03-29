29 марта 2022

Как тюменцам записать детей в школу. Подробная памятка

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя общеобразовательная школа № 106. Екатеринбург, первый класс, дети, первое сентября, день знаний, школа, цветы, подружки
Подать заявление в первый класс тюменцы могут шестью способами Фото:

Запись в детей в первые классы стартует в Тюменской области 1 апреля. URA.RU подготовило памятку о том, куда обращаться родителям, как попасть именно в ту школу, которая нравится, и можно ли подать документы онлайн.

Прием заявлений на зачисление в первые классы стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. Однако эти даты актуальны только в том случае, если родители хотят отправить ребенка в школу по месту регистрации, или семья относятся к льготной категории.

Если же школа, в которую хотят определить ребенка, находится не на закрепленной территории, то заявление можно подать с 6 июля и до 5 сентября включительно. Но оттягивать не стоит: мест в классах может просто не хватить.

Способы подачи заявления следующие:

  • его можно принести в школу лично (не забудьте уточнить в учреждении график приема);
  • отправить Почтой России, заказным письмом;
  • направить на электронную почту школы скан или фотографию заявления;
  • подать заявление через сайт школы;
  • воспользоваться региональным сервисом образовательных услуг (education.admtyumen.ru).

Кроме того, как сообщает Информационный центр правительства региона в своем telegram-канале, с 1 апреля заявления можно подать и через сайт Госуслуг. «В настоящее время проходит тестирование системы», — отметили в инфоцентре.

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Запись в детей в первые классы стартует в Тюменской области 1 апреля. URA.RU подготовило памятку о том, куда обращаться родителям, как попасть именно в ту школу, которая нравится, и можно ли подать документы онлайн. Прием заявлений на зачисление в первые классы стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. Однако эти даты актуальны только в том случае, если родители хотят отправить ребенка в школу по месту регистрации, или семья относятся к льготной категории. Если же школа, в которую хотят определить ребенка, находится не на закрепленной территории, то заявление можно подать с 6 июля и до 5 сентября включительно. Но оттягивать не стоит: мест в классах может просто не хватить. Способы подачи заявления следующие: Кроме того, как сообщает Информационный центр правительства региона в своем telegram-канале, с 1 апреля заявления можно подать и через сайт Госуслуг. «В настоящее время проходит тестирование системы», — отметили в инфоцентре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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