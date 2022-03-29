Подать заявление в первый класс тюменцы могут шестью способами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Запись в детей в первые классы стартует в Тюменской области 1 апреля. URA.RU подготовило памятку о том, куда обращаться родителям, как попасть именно в ту школу, которая нравится, и можно ли подать документы онлайн.

Прием заявлений на зачисление в первые классы стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. Однако эти даты актуальны только в том случае, если родители хотят отправить ребенка в школу по месту регистрации, или семья относятся к льготной категории.

Если же школа, в которую хотят определить ребенка, находится не на закрепленной территории, то заявление можно подать с 6 июля и до 5 сентября включительно. Но оттягивать не стоит: мест в классах может просто не хватить.

Способы подачи заявления следующие:

его можно принести в школу лично (не забудьте уточнить в учреждении график приема);

отправить Почтой России, заказным письмом;

направить на электронную почту школы скан или фотографию заявления;

подать заявление через сайт школы;

воспользоваться региональным сервисом образовательных услуг (education.admtyumen.ru).

Кроме того, как сообщает Информационный центр правительства региона в своем telegram-канале, с 1 апреля заявления можно подать и через сайт Госуслуг. «В настоящее время проходит тестирование системы», — отметили в инфоцентре.