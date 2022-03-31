Сенатор Климов объяснил, кто такие предатели России

Климов рассказал о предателях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Андрей Климов объяснил, кто явлется предателем России. Об этом он рассказал в интервью News.ru .

«Главный признак — это гражданин нашей страны. Второе — этот гражданин совершает деяния, которые предусмотрены теми или иными статьями административного или уголовного кодекса, и эти деяния предполагают умысел», — отметил Климов.

Сенатор добавил, что существуют нюансы: есть госизменники, есть иностранные агенты, есть просто сочувствующие им. По его словам, такие есть среди преподавателей, спортсменов, деятелей культуры, бизнесменов.