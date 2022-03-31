Сенатор Климов объяснил, кто такие предатели России

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Интервью с Андреем Климовым. Москва, климов андрей
Климов рассказал о предателях Фото:

Сенатор Андрей Климов объяснил, кто явлется предателем России. Об этом он рассказал в интервью News.ru.

«Главный признак — это гражданин нашей страны. Второе — этот гражданин совершает деяния, которые предусмотрены теми или иными статьями административного или уголовного кодекса, и эти деяния предполагают умысел», — отметил Климов.

Сенатор добавил, что существуют нюансы: есть госизменники, есть иностранные агенты, есть просто сочувствующие им. По его словам, такие есть среди преподавателей, спортсменов, деятелей культуры, бизнесменов.

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Сенатор Андрей Климов объяснил, кто явлется предателем России. Об этом он рассказал в интервью News.ru. «Главный признак — это гражданин нашей страны. Второе — этот гражданин совершает деяния, которые предусмотрены теми или иными статьями административного или уголовного кодекса, и эти деяния предполагают умысел», — отметил Климов. Сенатор добавил, что существуют нюансы: есть госизменники, есть иностранные агенты, есть просто сочувствующие им. По его словам, такие есть среди преподавателей, спортсменов, деятелей культуры, бизнесменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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