Сенатор Климов объяснил, кто такие предатели России

Сенатор Андрей Климов объяснил, кто явлется предателем России. Об этом он рассказал в интервью News.ru.
«Главный признак — это гражданин нашей страны. Второе — этот гражданин совершает деяния, которые предусмотрены теми или иными статьями административного или уголовного кодекса, и эти деяния предполагают умысел», — отметил Климов.
Сенатор добавил, что существуют нюансы: есть госизменники, есть иностранные агенты, есть просто сочувствующие им. По его словам, такие есть среди преподавателей, спортсменов, деятелей культуры, бизнесменов.
Сенатор Андрей Климов объяснил, кто явлется предателем России. Об этом он рассказал в интервью News.ru. «Главный признак — это гражданин нашей страны. Второе — этот гражданин совершает деяния, которые предусмотрены теми или иными статьями административного или уголовного кодекса, и эти деяния предполагают умысел», — отметил Климов. Сенатор добавил, что существуют нюансы: есть госизменники, есть иностранные агенты, есть просто сочувствующие им. По его словам, такие есть среди преподавателей, спортсменов, деятелей культуры, бизнесменов.