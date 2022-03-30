Пробка на перекрестке наблюдается в течение всего дня (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На перекрестке улиц Герцена и Первомайской в Тюмени 31 марта весь день наблюдается большая пробка, причиной которой стала перенастройка светофора. Как будет решаться проблема, URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области.

«31 марта на перекрестке улиц Герцена и Первомайской был изменен режим работы светофора. При повороте с Герцена налево ввели задержку фазы. Решение было принято после многочисленных обращений горожан и анализа уровня аварийности. Пока что светофоры работают в тестовом режиме», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что об образовавшейся пробке знают. На место уже выезжала комиссия из сотрудников администрации, УГИБДД и «Тюменьгортранса». Власти продолжат наблюдение за ситуацией на участке на протяжении еще одного дня. Если ситуация не образуется, величина фазы (время на левый поворот) будет корректироваться.

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