30 марта 2022

В центре Тюмени образовалась крупная пробка. В чем причина?

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, трафик, автомобили, автотранспорт
Пробка на перекрестке наблюдается в течение всего дня (архивное фото) Фото:

На перекрестке улиц Герцена и Первомайской в Тюмени 31 марта весь день наблюдается большая пробка, причиной которой стала перенастройка светофора. Как будет решаться проблема, URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области.

«31 марта на перекрестке улиц Герцена и Первомайской был изменен режим работы светофора. При повороте с Герцена налево ввели задержку фазы. Решение было принято после многочисленных обращений горожан и анализа уровня аварийности. Пока что светофоры работают в тестовом режиме», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что об образовавшейся пробке знают. На место уже выезжала комиссия из сотрудников администрации, УГИБДД и «Тюменьгортранса». Власти продолжат наблюдение за ситуацией на участке на протяжении еще одного дня. Если ситуация не образуется, величина фазы (время на левый поворот) будет корректироваться.

Данные сервиса «Яндекс Пробки»

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На перекрестке улиц Герцена и Первомайской в Тюмени 31 марта весь день наблюдается большая пробка, причиной которой стала перенастройка светофора. Как будет решаться проблема, URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. «31 марта на перекрестке улиц Герцена и Первомайской был изменен режим работы светофора. При повороте с Герцена налево ввели задержку фазы. Решение было принято после многочисленных обращений горожан и анализа уровня аварийности. Пока что светофоры работают в тестовом режиме», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В ведомстве отметили, что об образовавшейся пробке знают. На место уже выезжала комиссия из сотрудников администрации, УГИБДД и «Тюменьгортранса». Власти продолжат наблюдение за ситуацией на участке на протяжении еще одного дня. Если ситуация не образуется, величина фазы (время на левый поворот) будет корректироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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