Посол РФ призвал США перестать «размахивать санкционной дубиной»

США целенаправленно пытается затормозить технологическое развитие РФ, заявил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американские власти должны перестать вводить санкции, которые вредят им и их союзникам. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Призываем американские власти перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам», — приводятся слова Анатолия Антонов в telegram-канале посольства. Он добавил, что Белый дом пытается продемонстрировать «свой бескомпромиссный настрой, расширяя нелегитимные санкционные списки».

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон целенаправленно пытается остановить технологическое развитие России. «Рестрикции, как всегда, сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями», — заметил Антонов.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.

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