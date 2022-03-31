Депутата из ХМАО назвали противником спецоперации на Украине

Депутата из ХМАО заподозрили в поддержке западных стран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутата думы Урая, заместителя директора МАУ «Культура» Евгения Ребякина обвинили в том, что он является противником спецоперации на Украине. Этому якобы свидетельствуют посты, которые размещал Ребякин в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«Высказывания Евгения Ребякина о том, что Россия для него является не привлекательной страной и правящий режим во главе с нашим президентом Владимиром Путиным должен поменяться, я считаю, не приемлемыми для депутата и чиновника, которым он является. По его высказываниям очевидно, что он выступает на стороне западных стран. Это можно интерпретировать как поддержку Украины», — сказал Насибуллин.

Оперативно получить комментарий Ребякина не удалось. Он не ответил на звонки корреспондента агентства. Насибуллин также предоставил копии зарегистрированных в полиции, Следственном комитете и прокуратуре заявлений. Источник, близкий к силовым структурам рассказал, что сотрудники полиции, которые организовали проверку, не могут связаться с Ребякиным. Якобы он не отвечает на звонки сотрудников, а также не пускает их домой. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию о наличии проверки в отношении Ребякина.

О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель российских военных — максимально сохранить жизнь не только мирным гражданам Украины, но и военнослужащим ВСУ. Однако украинская сторона, по данным Минобороны РФ, блокирует передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий.

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