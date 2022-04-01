Жителей Екатеринбурга начнут пускать в мэрию впервые за два года

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Приемы для жителей Екатеринбурга перестали устраивать в марте 2020-го из-за пандемии Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отменил постановление, по которому чиновники не могли проводить личные приемы горожан в здании администрации. Оно действовало с марта 2020 года. Соответствующее решение опубликовано в «Екатеринбургском вестнике».

«Признать утратившими силу: постановление «О временном ограничении личного приема граждан в администрации города Екатеринбурга»; постановление <…> «О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования «город Екатеринбург»», — распорядился Орлов.

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Личные приемы в мэрии были прекращены в связи с пандемией коронавируса. Тогда прямо на входе появились рамка металлодетектора, охранники и специальные стеллажи для приема бумажных обращений граждан. Но это не значит, что посторонних в мэрии не было вообще: пройти к чиновникам все же было можно — в эксклюзивном порядке.

Означает ли постановление Орлова, что власти вернутся к системе беспрепятственного доступа в здание мэрии, без пропусков, пока не ясно. Ведь чиновники еще задолго до COVID-19 задумывались о том, чтобы ввести ограничения. Муниципальные служащие жаловались, что горожане злоупотребляют свободой: без спроса заходят в кабинеты, а иногда даже устраивают торговлю.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отменил постановление, по которому чиновники не могли проводить личные приемы горожан в здании администрации. Оно действовало с марта 2020 года. Соответствующее решение опубликовано в «Екатеринбургском вестнике». «Признать утратившими силу: постановление «О временном ограничении личного приема граждан в администрации города Екатеринбурга»; постановление <…> «О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования «город Екатеринбург»», — распорядился Орлов. Личные приемы в мэрии были прекращены в связи с пандемией коронавируса. Тогда прямо на входе появились рамка металлодетектора, охранники и специальные стеллажи для приема бумажных обращений граждан. Но это не значит, что посторонних в мэрии не было вообще: пройти к чиновникам все же было можно — в эксклюзивном порядке. Означает ли постановление Орлова, что власти вернутся к системе беспрепятственного доступа в здание мэрии, без пропусков, пока не ясно. Ведь чиновники еще задолго до COVID-19 задумывались о том, чтобы ввести ограничения. Муниципальные служащие жаловались, что горожане злоупотребляют свободой: без спроса заходят в кабинеты, а иногда даже устраивают торговлю.
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