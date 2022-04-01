Жителей Екатеринбурга начнут пускать в мэрию впервые за два года

01 апреля 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Приемы для жителей Екатеринбурга перестали устраивать в марте 2020-го из-за пандемии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отменил постановление, по которому чиновники не могли проводить личные приемы горожан в здании администрации. Оно действовало с марта 2020 года. Соответствующее решение опубликовано в «Екатеринбургском вестнике». «Признать утратившими силу: постановление «О временном ограничении личного приема граждан в администрации города Екатеринбурга»; постановление <…> «О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования «город Екатеринбург»», — распорядился Орлов. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга потратит миллионы, чтобы закрыться от горожан Личные приемы в мэрии были прекращены в связи с пандемией коронавируса. Тогда прямо на входе появились рамка металлодетектора, охранники и специальные стеллажи для приема бумажных обращений граждан. Но это не значит, что посторонних в мэрии не было вообще: пройти к чиновникам все же было можно — в эксклюзивном порядке. Означает ли постановление Орлова, что власти вернутся к системе беспрепятственного доступа в здание мэрии, без пропусков, пока не ясно. Ведь чиновники еще задолго до COVID-19 задумывались о том, чтобы ввести ограничения. Муниципальные служащие жаловались, что горожане злоупотребляют свободой: без спроса заходят в кабинеты, а иногда даже устраивают торговлю. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отменил постановление, по которому чиновники не могли проводить личные приемы горожан в здании администрации. Оно действовало с марта 2020 года. Соответствующее решение опубликовано в «Екатеринбургском вестнике». «Признать утратившими силу: постановление «О временном ограничении личного приема граждан в администрации города Екатеринбурга»; постановление <…> «О дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования «город Екатеринбург»», — распорядился Орлов. Личные приемы в мэрии были прекращены в связи с пандемией коронавируса. Тогда прямо на входе появились рамка металлодетектора, охранники и специальные стеллажи для приема бумажных обращений граждан. Но это не значит, что посторонних в мэрии не было вообще: пройти к чиновникам все же было можно — в эксклюзивном порядке. Означает ли постановление Орлова, что власти вернутся к системе беспрепятственного доступа в здание мэрии, без пропусков, пока не ясно. Ведь чиновники еще задолго до COVID-19 задумывались о том, чтобы ввести ограничения. Муниципальные служащие жаловались, что горожане злоупотребляют свободой: без спроса заходят в кабинеты, а иногда даже устраивают торговлю.