В Кремле заявили об уникальной черте Эрдогана

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, эрдоган реджеп тайип
Турция всегда исходит из своих политических интересов, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обладает уникальной чертой четко обозначать суверенную позицию своей страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Безусловно, все находятся под страшным давлением американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию. Не все страны такие, как Турция, например. Турция исходит из своих интересов и четко говорит „да“ и „нет“. И в этом плане таких как Эрдоган очень мало на современном политическом Олимпе», — сказал Песков.

Ранее Турция отказалась поддержать антироссийские санкции вопреки позиции США. Эрдоган также объявил, что страна готова поддержать российский рубль и использовать его в торговле. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что «сжигать все мосты» с Россией недопустимо.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обладает уникальной чертой четко обозначать суверенную позицию своей страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Безусловно, все находятся под страшным давлением американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию. Не все страны такие, как Турция, например. Турция исходит из своих интересов и четко говорит „да“ и „нет“. И в этом плане таких как Эрдоган очень мало на современном политическом Олимпе», — сказал Песков. Ранее Турция отказалась поддержать антироссийские санкции вопреки позиции США. Эрдоган также объявил, что страна готова поддержать российский рубль и использовать его в торговле. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что «сжигать все мосты» с Россией недопустимо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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