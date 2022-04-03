В Кремле заявили об уникальной черте Эрдогана

03 апреля 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Турция всегда исходит из своих политических интересов, заявил Дмитрий Песков Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обладает уникальной чертой четко обозначать суверенную позицию своей страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Безусловно, все находятся под страшным давлением американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию. Не все страны такие, как Турция, например. Турция исходит из своих интересов и четко говорит „да“ и „нет“. И в этом плане таких как Эрдоган очень мало на современном политическом Олимпе», — сказал Песков. Ранее Турция отказалась поддержать антироссийские санкции вопреки позиции США. Эрдоган также объявил, что страна готова поддержать российский рубль и использовать его в торговле. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что «сжигать все мосты» с Россией недопустимо. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обладает уникальной чертой четко обозначать суверенную позицию своей страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Безусловно, все находятся под страшным давлением американцев и не все страны находят в себе силы, чтобы четко обозначить свою суверенную позицию. Не все страны такие, как Турция, например. Турция исходит из своих интересов и четко говорит „да“ и „нет“. И в этом плане таких как Эрдоган очень мало на современном политическом Олимпе», — сказал Песков. Ранее Турция отказалась поддержать антироссийские санкции вопреки позиции США. Эрдоган также объявил, что страна готова поддержать российский рубль и использовать его в торговле. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что «сжигать все мосты» с Россией недопустимо.