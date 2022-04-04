Члена челябинской банды осудили через 20 лет после преступлений

Мужчине назначили наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Челябинский областной суд приговорил местного жителя за преступления, которые тот совершил еще 20 лет назад, будучи в составе банды. Его признали виновным в совершении грабежа и разбоя, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Подсудимый признан виновным по п. „а“ ч.3 ст. 158 (кража), п. „а“ ч.3 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. „а“ ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.2 ст. 209 УК РФ (участие в банде)‎. Ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»‎, — пояснили в прокуратуре.

С 1996 по 1997 годы подсудимый совершил ряд преступлений. Среди них — разбойное нападение на магазин и нотариусов по месту их проживания. Также он причастен к хищению имущества Учалинского райпотребсоюза на сумму свыше 11 млн (неденоминированных) рублей, ТОО «Борисовское»‎ на сумму около шести (неденоминированных) млн рублей и угону автомобиля на сумму свыше 21 млн (неденоминированных) рублей.

Больше 20 лет мужчина проживал на территории республики Татарстан и не попадал в поле зрения силовиков. Другие участники банды были осуждены еще в 1999 году, а к настоящему моменту отбыли наказание и освободились из мест лишения свободы.